S odkazem na pondělní oznámení litevského ministerstva obrany to v úterý napsal server The Kyiv Independent.

Litva sousedí s ruskou Kaliningradskou oblastí na jihozápadě a s Běloruskem na východě a jihu. Litva posiluje svou obranu v době vystupňovaného napětí mezi NATO, jehož je Litva součástí, a Ruskem, které už více než tři roky vojensky útočí na Ukrajinu.

Západní zpravodajské služby přitom varovaly před hrozbou rozsáhlého vojenského konfliktu v Evropě do pěti let, zdůvodňují to stále agresivnějším chováním Ruska.

Litevské ministerstvo obrany uvedlo, že cílem jeho iniciativy je „zablokovat a zpomalit“ případnou invazi. Zhruba 800 milionů eur hodlá vynaložit na nákup a položení protitankových min, které mají odradit nepřítele od případné agrese.

Litevští představitelé považují za prioritní ochranu takzvaného suvalského koridoru, což je strategický pás území tvořící na jihu Litvy hranici s Polskem od Kaliningradské oblasti po Bělorusko. Koridor je považován za jedno z nejpravděpodobnějších míst případného ruského útoku.

V lednu Litva oznámila, že plánuje v letech 2026 až 2030 vydat ročně pět až šest procent svého hrubého domácího produktu (HDP) na obranu. Letos se tato pobaltská země chystá vynaložit na obranu přes tři procenta HDP.

V březnu Litva, Lotyšsko, Estonsko a Polsko oznámily záměr odstoupit od mezinárodní Ottawské úmluvy, která zakazuje protipěchotní miny.