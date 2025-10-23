Ruské letouny narušily vzdušný prostor Litvy. Vzlétly typhoony

Ruský bojový letoun Su-30 a tankovací letoun Il-78 byly možná na cvičné misi, během které trénovaly doplňování paliva. Narušily přitom litevský vzdušný prostor ze směru Kaliningradské oblasti. Podle litevské armády se to stalo kolem 17:00 SELČ.
Litevský prezident Gitanas Nauséda incident označil za „jasné porušení mezinárodního práva a územní integrity Litvy“. Případ podle něho znovu ukázal, že je potřeba posílit protivzdušnou obranu. Oznámil také, že litevské ministerstvo zahraničí si kvůli narušení vzdušného prostoru předvolalo zástupce ruského velvyslance.
Litevská premiérka Inga Ruginienéová ujistila, že situace je plně pod kontrolou.
Vícero zemí NATO a Evropské unie v poslední době hlásilo narušení svého vzdušného prostoru cizími drony. Podle některých evropských představitelů tak Rusko testuje reakci NATO.
Zřejmě nejzávažnější takový incident ohlásilo v polovině září Polsko, nad jehož území pronikly dvě desítky ruských bezpilotních letounů. Kvůli jejich likvidaci zasahovaly vzdušné síly spojenců.