V Litvě zatkli členy zločinecké sítě, zřejmě stojí za pašeráckými balony z Běloruska

Podle agentury AP litevští vyšetřovatelé podnikli prohlídky více než 80 objektů a zabavili cigarety s běloruskými kolky, SIM karty, rušičky signálu nebo střelné zbraně. Zajistili také luxusní auta a hodnotné nemovitosti.
Litva kvůli balónům z Běloruska nedávno vyhlásila nouzový stav. Letiště ve Vilniusu a Kaunasu kvůli nim musela opakovaně přerušovat provoz, což znamenalo ztráty pro letecké společnosti i nepříjemnosti pro cestující.
Litevská vláda také nařídila uzavřít hraniční přechody s Běloruskem, které je blízkým spojencem Ruska, před nímž i v souvislosti s invazí na Ukrajinu baltské země dlouhodobě varují.
Na úterní operaci proti pašerákům se podílelo přes 140 kriminalistů, vilniuská policie i členové protiteroristických jednotek.
Prokuratura uvedla, že v pašerácké síti fungovala velká míra konspirace, role v ní byly rozdělené a pašování cigaret bylo systematické a koordinované. Podle vyšetřovatelů údajní „organizátoři zřejmě měli přímé kontakty s komplici působícími v Bělorusku, odkud byly za příhodných povětrnostních podmínek vysílány balóny s cigaretami do Litvy.
Členové skupiny sledovali, kudy balóny letí, a spolupracovníkům v Litvě předávali přesné souřadnice, kde přistanou. Když tito lidé cigarety vyzvedli, měli za úkol je dovézt na předem dohodnutá místa nebo je předat dalším osobám.
Všech 21 zadržených bude obviněno z podílu na zločinecké skupině, ilegálního obchodu s cigaretami a z napomáhání cizímu státu v jednání proti Litvě.