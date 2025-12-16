V Litvě zatkli členy zločinecké sítě, zřejmě stojí za pašeráckými balony z Běloruska

Autor: ,
  20:06aktualizováno  20:06
Litevské úřady zadržely 21 lidí podezřelých ze zapojení do zločinecké skupiny, která do země ve speciálně vybavených meteorologických balónech pašovala cigarety z Běloruska. Takové balóny v uplynulých týdnech opakovaně narušily litevský vzdušný prostor.

Podle agentury AP litevští vyšetřovatelé podnikli prohlídky více než 80 objektů a zabavili cigarety s běloruskými kolky, SIM karty, rušičky signálu nebo střelné zbraně. Zajistili také luxusní auta a hodnotné nemovitosti.

Pašeráci cigaret z Běloruska do Polska čím dál víc využívají i balony. (29. září 2025)
Litevská pohraniční stráž na nedatovaném snímku kontroluje balón, který pašeráci používají k přepravě cigaret do země.
Pašeráci cigaret z Běloruska do Polska čím dál víc využívají i balony. (29. září 2025)
Letiště ve Vilniusu.
10 fotografií

Litva kvůli balónům z Běloruska nedávno vyhlásila nouzový stav. Letiště ve Vilniusu a Kaunasu kvůli nim musela opakovaně přerušovat provoz, což znamenalo ztráty pro letecké společnosti i nepříjemnosti pro cestující.

Litevská vláda také nařídila uzavřít hraniční přechody s Běloruskem, které je blízkým spojencem Ruska, před nímž i v souvislosti s invazí na Ukrajinu baltské země dlouhodobě varují.

Na úterní operaci proti pašerákům se podílelo přes 140 kriminalistů, vilniuská policie i členové protiteroristických jednotek.

Prokuratura uvedla, že v pašerácké síti fungovala velká míra konspirace, role v ní byly rozdělené a pašování cigaret bylo systematické a koordinované. Podle vyšetřovatelů údajní „organizátoři zřejmě měli přímé kontakty s komplici působícími v Bělorusku, odkud byly za příhodných povětrnostních podmínek vysílány balóny s cigaretami do Litvy.

Členové skupiny sledovali, kudy balóny letí, a spolupracovníkům v Litvě předávali přesné souřadnice, kde přistanou. Když tito lidé cigarety vyzvedli, měli za úkol je dovézt na předem dohodnutá místa nebo je předat dalším osobám.

Všech 21 zadržených bude obviněno z podílu na zločinecké skupině, ilegálního obchodu s cigaretami a z napomáhání cizímu státu v jednání proti Litvě.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.