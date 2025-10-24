Po Rusku incident s Běloruskem. Litevská letiště přerušila provoz kvůli balónům

Litevské krizové centrum v pátek uvedlo, že radar zaznamenal desítky balonů.
Vilniuské letiště se na několik hodin uzavřelo také toto úterý, kdy úřady rovněž ohlásily výskyt desítek pašeráckých balonů, a 5. října. Tehdy přiletělo 25 malých horkovzdušných balonů s cigaretami; incident dotkl 30 letů a přibližně 6 tisíc cestujících, zajištěno bylo 18 tisíc balíčků cigaret.
Litevská premiérka Inga Ruginienéová ve středu řekla, že země uzavře hranici s Běloruskem, pokud se do Litvy znovu dostanou pašerácké balony ze sousední země.
Malé balony, které jsou mnohem levnější než bezpilotní letouny, běloruští pašeráci používají k transportu cigaret do Evropské unie. Loni jich úřady zachytily 966, letos zatím kolem 540.
Narušení vzdušného prostoru i Ruskem
Litevský vzdušný prostor ve čtvrtek na 18 sekund narušily dva ruské vojenské letouny, uvedla litevská armáda. V reakci vzlétly španělské stroje Eurofighter Typhoon, které jsou v regionu nasazeny v rámci mise Severoatlantické aliance pro ochranu vzdušného prostoru Litvy, Lotyšska a Estonska NATO Baltic Air Police. Tito tři členové Aliance bojová letadla nevlastní.
Vícero zemí NATO a Evropské unie v poslední době hlásilo narušení svého vzdušného prostoru cizími drony. Podle některých evropských představitelů tak Rusko testuje reakci NATO.
Zřejmě nejzávažnější takový incident ohlásilo v polovině září Polsko, nad jehož území pronikly dvě desítky ruských bezpilotních letounů. Kvůli jejich likvidaci zasahovaly vzdušné síly spojenců.