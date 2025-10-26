Litevské letiště bylo znovu zavřeno, zřejmě kvůli balonům pašeráků z Běloruska

Letiště v litevském Vilniusu muselo být v neděli večer znovu uzavřeno kvůli objektům, pravděpodobně balonům, v jeho vzdušném prostoru. Informuje o tom agentura Reuters. Stalo se tak potřetí za tři dny. V předchozích případech šlo o meteorologické balony z Běloruska s pašovaným zbožím.
Litevské úřady z opakovaného narušení leteckého provozu obviňují běloruské pašeráky cigaret, kteří je podle nich posílají v malých horkovzdušných balonech. Jen při prvním takovém incidentu z tohoto měsíce, který se odehrál 5. října, přiletělo 25 balonů a zajištěno bylo na 18 tisíc balíčků cigaret.

Po sobotním incidentu s balony, který byl tento měsíc už čtvrtý, Litva dočasně uzavřela dvojici hlavních hraničních přechodů s Běloruskem.

Malé balony, které jsou mnohem levnější než bezpilotní letouny, běloruští pašeráci používají k transportu cigaret do zemí Evropské unie. Loni jich úřady zachytily 966, letos zatím přes 540.

