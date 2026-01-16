Litva viní GRU z pokusu o podpálení továrny. Chtěla útočit i v Česku, tvrdí

Za pokusem o podpálení litevského podniku dodávajícího rádiové skenery ukrajinské armádě byla v roce 2024 ruská vojenská rozvědka GRU, uvedla litevská prokuratura. Stejná skupina spojená s GRU se podle šéfa litevské kriminální policie pokoušela o žhářské útoky také v Česku, Rumunsku a Polsku.

Vůz litevské policie před ruským konzulátem v Klajpedě (3. března 2022) | foto: Profimedia.cz

V souvislosti s pokusem o útok v Litvě bylo obviněno šest lidí ze Španělska, Kolumbie, Kuby, Ruska a Běloruska, uvedli vyšetřovatelé.

„Zločiny byly koordinované a vykonavatelé dostávali rozkazy od skupiny lidí v Rusku, kteří jsou spojení s GRU,“ řekl zástupce šéfa litevské kriminální policie Saulius Briginas.

Litva a další pobaltské země patří k pevným spojencům Ukrajiny, která se skoro čtyři roky brání ruské agresi. Tyto země, které bývaly součástí Sovětského svazu, dlouhodobě varují před nebezpečím, jaké Rusko pro Evropu představuje.

Litva loni v březnu ruskou GRU obvinila ze žhářského útoku na obchod IKEA ve Vilniusu z května 2024 a označila ho za terorismus. Provedli ho podle ní dva ukrajinští občané.

Některé evropské země včetně Česka se zejména předloni stávaly dějištěm žhářských útoků a podobných incidentů. Úřady varovaly, že může jít o provokaci ze strany Ruska, které se snaží vyvolat paniku u veřejnosti a přimět tyto země, aby omezily nebo zastavily svoji pomoc Ukrajině.

