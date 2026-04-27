Litva rozbila ruské vražedné spiknutí. Stála za ním GRU

Autor:
  15:45aktualizováno  15:45
Litva obvinila třináct lidí z pokusu o vraždu dvou lidí. Případ je spjat s ruskou vojenskou rozvědkou GRU, uvedl náčelník kriminální policie pobaltské země Saulius Briginas. Podezřelí, kteří byli zatčeni už v březnu, byli obviněni z pokusu o vraždu jednoho Litevce a jednoho ruského občana.

Litevská policie. Ilustrační foto. | foto: Profimedia.cz

Terčem spiknutí byl podle litevských médií Ruslan Gabassov, zakladatel baškirského hnuti Baškort zakázaného ruskými úřady, který žije v litevském exilu, a Litevec Valdas Bartkevičius, shromažďující pomoc Ukrajině.

V centru mezinárodního případu je síť ruských špionů, která plánovala dvě vraždy, napsal server Delfi a dodal, že za vraždu spáchanou za teroristickým účelem hrozí v pobaltské zemi doživotí.

Z třinácti podezřelých je devět v Litvě, z toho sedm je ve vazbě, uvedl před novináři prokurátor Martynas Jovaiša podle serveru veřejnoprávní stanice LRT. U dalších dvou podezřelých Litva usiluje o jejich vydání z ciziny; jeden je v Řecku, kde se čeká na rozhodnutí odvolacího soudu ohledně nařízeného vyhoštění.

Vyšetřovaní začalo loni v březnu, kdy Gabbasov podle LRT objevil ve svém autě sledovací zařízení. Při vyšetřování se kriminalistům podařilo odhalit předpokládané pachatele a jejich společníky.

„Zjistili jsme, že život této osoby je v reálném ohrožení, že je plánována a připravována její vražda,“ řekl Briginas. Souběžně se podle policisty podařilo zjistit, že se podezřelí chystají zavraždit také litevského občana. Mezi podezřelými je jeden Litevec a také osoby z Ukrajiny, Ruska, Běloruska, Gruzie, Lotyšska, Moldavska a Řecka.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.