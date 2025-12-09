Litva vyhlásila nouzovou situaci. Opravdu chtějí bojovat? ptá se Lukašenko

Litva vyhlásila nouzovou situaci kvůli opakovanému narušování vzdušného prostoru země pašeráckými balony z Běloruska. Podle její vlády balony představují hrozbu pro národní a bezpečnostní zájmy Litvy. Běloruský prezident Alexandr Lukašenko prohlásil, že Litva přehání, a že Minsk nechce válku se svými sousedy.
Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko při jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem projevil zájem o výstavbu další jaderné elektrárny. (26. září 2025)

Vyhlášení nouzové situace umožní vládě a místním úřadům vynaložit dodatečné zdroje na řešení situace. Litevská vláda zároveň požádala parlament, aby povolil armádě spolupracovat s policií a pohraniční stráží.

„Opravdu chtějí bojovat? My válku nepotřebujeme,“ reagoval běloruský autoritářský vůdce Lukašenko. Litevský krok přitom nemá s válečným stavem žádnou souvislost.

Nouzová situace se podle vlády z velké části nedotkne civilního obyvatelstva. „Přijatá opatření budou cílená a zaměří se výhradně na organizátory a pachatele nelegálních aktivit,“ uvedlo ministerstvo vnitra, které vládě vyhlášení nouzové situace navrhlo.

Ministerstvo svůj návrh odůvodnilo tím, že neustálé vypouštění balonů představuje hrozbu pro litevské civilní letectví a narušuje provoz letiště ve Vilniusu. V důsledku toho dochází ke ztrátě možnosti přepravit cestující a náklad leteckou dopravou, vznikají finanční ztráty a dochází k poškození reputace, dodalo ministerstvo.

Podle ministerstva vnitra v letošním roce do litevského vzdušného prostoru vniklo 599 balonů, kromě nich úřady zaregistrovaly také 197 dronů. Narušily 320 letů, upozornila veřejnoprávní stanice LRT.

Dvě největší litevská letiště – ve Vilniusu a Kaunasu – kvůli balonům musela několikrát přerušit provoz. Vilnius leží přibližně 30 kilometrů od hranic s Běloruskem, Kaunas dále.

Litva, která je členskou zemí Severoatlantické aliance i Evropské unie, dlouhodobě obviňuje Bělorusko, jehož autoritářský režim je blízkým spojencem Ruska, z vedení takzvané hybridní války.

