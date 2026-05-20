Litva vyhlásila poplach po narušení vzdušného prostoru. Ukryjte se, vyzvala

Autor: ,
  10:12aktualizováno  10:30
Litevská armáda dopoledne vyhlásila vzdušný poplach a vyzvala obyvatele, aby vyhledali úkryt. Ministerstvo obrany oznámilo, že litevský vzdušný prostor narušil dron, proti němuž zasahuje letecká mise Severoatlantické aliance. Poplach byl krátce poté zrušen a armáda uvedla, že lidí mohou úkryt opustit.
Portugalské stíhačky F-16 v litevském vzdušném prostoru (23. května 2023) | foto: Profimedia.cz

Lidé se ukrývají u litevského parlamentu po narušení vzdušného prostoru země....
Incident se stal den poté, co nad Estonskem sestřelila stíhačka NATO bezpilotní letoun a sousední Lotyšsko vyhlásilo poplach kvůli dronu v oblasti u hranic s Ruskem.

Bezpilotní stroj podle litevského ministerstva mířil k městu Lentvaris v blízkosti metropole Vilniusu, jen několik desítek kilometrů od hranice s Běloruskem. Stíhačky NATO jej přiměly změnit směr, doplnil úřad. K možnému původu dronu se Litva zatím nevyjádřila.

Lentvaris

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov předtím uvedl, že ruská armáda pozorně sleduje situaci ohledně přeletů dronů přes vzdušný prostor pobaltských zemí a připravuje náležitou reakci.

Moskva viní pobaltské země, že umožňují Ukrajině využívat svůj vzdušný prostor pro útoky na Rusko. Kyjev tvrdí, že některé ukrajinské bezpilotní prostředky byly nad Pobaltím odkloněny v důsledku rušení signálu Ruskem.

„Bezpilotní prostředky se tak či onak již dostávají (do Ruska) přes vzdušný prostor pobaltských států. Tento problém existuje a naše příslušné složky, především armáda, situaci pečlivě sledují a formulují nezbytnou reakci,“ řekl Peskov v rozhovoru s deníkem Izvestija.

V posledních měsících byly v pobaltských zemích a ve Finsku zaznamenány případy narušení vzdušného prostoru drony, které na Rusko vyslala Ukrajina. Podle serveru Delfi to souvisí s tím, že ruské síly při odklánění bezpilotních prostředků mění jejich letové trasy.

Pobaltské země viní z incidentů Moskvu a uvádějí, že Ukrajina, která se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi, má právo zasahovat ruské vojenské cíle, aby oslabila schopnost Moskvy vést válku. Zároveň tvrdí, že Ukrajině nedávají svolení svůj vzdušný prostor k útokům na Rusko využívat.

Peskov také uvedl, že současné „krátkozraké“ politické vedení v Pobaltí je „maniakálně protiruské“, což mu brání myslet na budoucnost a „dělat to, co je v zájmu těchto zemí“.

Řekl také, že nedávná vyjádření ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o plánech v červnu dále zesílit dálkové útoky na Rusko nepřispívají k zahájení jednání o urovnání konfliktu. Zelenského označil Peskov za hlavní překážku mírového řešení.

