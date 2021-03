Loď blokující Suezský průplav se prý povedlo vyprostit, podle satelitních snímků je ale stále na stejném místě

Káhira Kontejnerovou loď Ever Given, která od úterý blokuje Suezský průplav, se podařilo částečně vyprostit. Agentuře AP to v úterý uvedli zástupci firmy, která pracuje v průplavu, aniž by ale sdělili další podrobnosti. Podle satelitních snímků se ale loď nachází na stále stejném místě.

Na vyproštění 400 metrů dlouhé kontejnerové lodi pracuje deset remorkérů a několik bagrů. Loď se snaží vyprostit bagrováním písku ze dna a tažení pomocí člunů. K uvolnění plavidla měl posloužit i příliv.

Podle šéfa správy průplavu Usámy Rabíi práce na vyproštění lodě i nadále pokračují. Dříve uvedl, že na uvolnění vodní cesty čeká 369 lodí. Jsou mezi nimi kontejnerové lodě, lodě na přepravu sypkých materiálů, ropné tankery a plavidla přepravující zkapalněný zemní plyn nebo zkapalněný ropný plyn. Každý den prodlevy znamená ve světovém obchodu ztrátu téměř 200 miliard korun. Rabía dodal, že přepravcům zasaženým incidentem by mohly být nabídnuty slevy, ale věří, že vyšetřování ukáže, že za zablokování cesty jednou z největších kontejnerových lodí na světě není zodpovědný provozovatel kanálu. Některé nákladní lodě se rozhodly pro alternativní trasu a cestu mezi Asií a Evropou podniknou obeplutím Afriky. To však znamená výraznou prodlevu v přepravě a zvýšení nákladů.