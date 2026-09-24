„Plavidlo, které plulo z tanzanského města Kigoma do Kalemie v konžské provincii Tanganika, se potopilo poblíž vesnice Mapera,“ řekl novinářům provinční ministr dopravy Norris Mulongoyi.
Tanganika je největší sladkovodní jezero na světě a druhé nejhlubší po Bajkalu. Příčina dnešního neštěstí zatím není známá, ale v posledních letech zahynuly při lodních nehodách v Kongu stovky lidí. Plavidla jsou často přetížená a nejsou na nich záchranné vesty.
Řeky v Kongu představují pro více než 100 milionů obyvatel této země významný dopravní prostředek, a to zejména v odlehlých oblastech, kde je nedostatečná nebo zcela chybějící infrastruktura.