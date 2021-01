Londýn a Brusel se přou o vakcíny. Astra Zeneca neplní závazky, její vysvětlení pokulhává a EU hrozí odvetou

Praha Pobrexitové vztahy mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím by mohl zkomplikovat „souboj o vakcíny“. Pakliže britská společnost AstraZeneca nedostojí svým závazkům k EU, Brusel by mohl „na oplátku“ zablokovat distribuci přípravku od Pfizeru, který se vyrábí v Belgii.

Od uzavření „vánoční“ obchodní dohody mezi Spojeným královstvím a EU uplynul pouhý měsíc , a už jsou tu první komplikace. Spor však paradoxně neprobíhá o rybolovné kvóty, finanční služby či tranzitní cla, jež byla předmětem zdlouhavých vyjednávání mezi oběma stranami. „Bojuje“ se o vakcíny Pfizer/BioNTech vyráběné v Belgii a distribuované mj. na britské ostrovy a Oxford/AstraZeneca produkované převážně ve Spojeném království a distribuované mj. do EU.

Britská společnost AstraZeneca minulý týden oznámila, že z 80 milionů dávek své vakcíny, které měla unijním zemím dodat do konce března, jich ve skutečnosti pošle pouze 31 milionů. Vyjádření způsobilo poprask v Evropské komisi, a ta se zavázala, že věci nenechá jen tak. Dle zjištění britského deníku The Daily Telegraph nyní EK jednak tlačí na zástupce firmy AstraZeneca, aby objednávku splnili v původním znění, jednak pohrozila zastavením dodávek vakcíny Pfizer přes kanál La Manche.

Podle eurokomisařky pro zdraví Stelly Kyriakidesové nyní „všechny společnosti v EU vyrábějící vakcíny proti covidu-19 budou muset podat včasné oznámení při vývozu vakcín do zemí třetí strany“. Kyriakidesová po společnosti AstraZeneca zároveň žádá, aby zveřejnila informace o množství vakcíny, které vyvezla do jednotlivých států. Dle informací listu The Daily Telegraph se tomuto brání jak zastoupení společnosti, tak britská vláda Borise Johnsona.



AstraZeneca snížené dodávky vysvětlila problémy při produkci, které ale údajně nedokázala nijak doložit. Podle serveru Politico mají evropští diplomaté podezření, že AstraZeneca dodala část svých dodávek vyráběných v EU „jiným zákazníkům“, to jest s největší pravděpodobností právě Spojenému království. Tím však měla porušit své závazky, poněvadž Brusel již za dodávky předběžně zaplatil stovky milionů eur.

„Důvěra (mezi námi) byla otřesena,“ řekl serveru Politico nejmenovaný člen komise. „Dodnes nebylo uspokojivě vysvětleno, co se stalo s (uhrazenými) penězi a co společnost (AstraZeneca) udělala, aby splnila svůj závazek k výrobě.“ Jiný evropský funkcionář se o argumentech poskytnutých AstraZenecou měl údajně vyjádřit jako o „nesmyslech“.

Problémy s dodávkami přicházejí v nejméně vhodnou chvíli, poněvadž Evropská unie má přípravek od AstraZenecy schválit právě v tomto týdnu, a tím konečně umožnit jeho podávání pacientům. V průběhu testování se sice objevily pochybnosti o jeho účinnosti pro lidi nad 65 let věku, která má být údajně mizivých 8 procent, pro mladší věkové skupiny však schválení nic nebrání. Dosud se v EU očkovalo pouze přípravkem od Pfizeru.

Páka na Brity?

V EU se vyrábí pouze zlomek celkové produkce britské vakcíny AstraZeneca, a jakékoli regulativní opatření tedy na ni bude mít mizivý dopad. Přerušení, či zpoždění dodávek látky od tandemu Pfizer/BioNTech vyráběné v Belgii by však pro Brity mohlo mít nepříjemné důsledky. Právě ostrované totiž Pfizerem začali v prosinci očkovat jako první na světě, a do poloviny února plánovali kompletně proočkovat populaci nad 70 let. Už tak ambiciózní plán by se nyní mohl ukázat jako zcela neproveditelný.

„Upřímně, zdá se to jako poněkud dětinské naschvály,“ uvedl pro The Daily Telegraph David Jones, zástupce předsedy výzkumné skupiny pro Evropu, jež v britském parlamentu historicky sdružuje euroskeptické poslance. „Podezřele to připomíná vydírání, což (jim) rozhodně neslouží ke cti, a ukazuje to, proč jsme udělali dobře, když jsme opustili EU.“ Proti evropskému postupu se ohradil také bývalý britský ministr zdravotnictví Jeremy Hunt.

S dodávkami od Pfizeru má přitom problémy i samotná Evropská unie. Ani americká společnost totiž není schopna dostát svým závazkům vůči sedmadvacítce, jakkoli svou látku vyrábí přímo na její půdě ve spolupráci s německou firmou BioNTech. „Máme v úmyslu přimět farmaceutický průmysl, aby respektoval smlouvy, které podepíše. Můžeme k tomu využít všechny právní prostředky, které máme k dispozici,“ uvedl k tomu minulý týden předseda Evropského parlamentu Charles Michel.