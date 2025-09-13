Demonstrace proti migraci, premiérovi a za Kirka se účastní v Londýně přes 100 tisíc lidí

  17:03aktualizováno  17:03
V Londýně se více než 110 000 lidí účastní protiimigrační demonstrace s názvem Unite the Kingdom (Spojme království) organizovaná krajně pravicovým aktivistou Tommym Robinsonem. Protestující vyjadřují také svou nespokojenost se současnou labouristickou vládou a premiérem Keirem Starmerem a chtějí také uctít památku amerického aktivisty Charlieho Kirka.
V Londýně se přes sto tisíc lidí účastní protiimigrační demonstrace s názvem Unite the Kingdom (Spojme Království) organizovaná krajně pravicovým aktivistou Tommym Robinsonem. (13. září 2025) | foto: ČTK

Robinson, vlastním jménem Stephen Yaxley-Lennon, na síti X uvedl, že začala revoluce, a sdílel video, ve kterém tvrdí, že jím svolaný protest je největší v historii Británie.

Server BBC uvedl, že protestující chtějí projít centrem Londýna na třídu Whitehall. Tam k nim na pódiu promluví vedle Robinsona také bývalý poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Bannon nebo kontroverzní moderátorka Kate Hopkinsová.

Protestující nesou britské a anglické vlajky a transparenty s hesly jako „zastavte lodě“ a „pošlete je domů“, které odkazují na rostoucí počet migrantů přeplouvajících Lamanšský průliv.

Podle serveru televize Sky News proti Robinsonovu shromáždění protestují zástupci protirasistických organizací s akcí March against Fascism (Pochod proti fašismu). S hesly jako „rozmanitá Británie“ nebo „zastavte krajní pravici“ jich na protestní pochod vyrazilo přibližně 5000 včetně několika britských poslankyň.

Londýnská policie v reakci na protesty uvedla, že do ulic nasadí více než 1600 strážníků. „Budeme k nim přistupovat stejně jako k jakýmkoliv jiným protestům. Zajistíme, aby lidé mohli uplatňovat svá zákonná práva, ale budeme rázně zasahovat v případě incidentů nebo přestupků,“ sdělila velitelka policejní operace Clair Haynesová Reuters.

