Zaměstnanci londýnského metra vyhlásili stávku. Omezí celodenní provoz

Autor: ,
  7:42aktualizováno  7:42
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Odbory zaměstnanců londýnského metra vyhlásily na středu a čtvrtek stávku. Stalo se tak po pondělním neúspěšném jednání s vedením dopravního podniku, uvedla média. Stávka je celodenní a výrazně omezí provoz na nejméně čtyřech z jedenácti linek metra v britské metropoli.

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Podle organizátora veřejné dopravy v britské metropoli Transport for London (TfL) nebude na čtyřech linkách ve středu ani ve čtvrtek vůbec žádný provoz.

Společnost varuje i před omezeními, která se mohou projevit na ostatních linkách – obzvlášť během ranního provozu. „Ostatní služby nejsou stávkami dotčeny, ale je pravděpodobné, že budou mít větší nápor než obvykle,“ uvedla TfL na síti X.

„Uživatelé by měli dokončit v obou dnech své cesty před 21:00,“ sdělila společnost s tím, že úroveň poskytované služby se může v průběhu obou stávkových dnů měnit.

Stávku podle médií svolaly odbory zaměstnanců v dopravě RMT po neúspěšném pondělním jednání o zavedení čtyřdenního pracovního týdne. Odborům se nelíbí prodloužení délky denních služeb, což by zamýšlené zkrácení pracovního týdne podle odborářů přineslo. Varují před možnými dopady delších směn na bezpečnost provozu.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.