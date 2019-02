‚Čipování‘ propuštěných vězňů. Londýn chce mít nebezpečné násilníky stále pod kontrolou

LONDÝN/PRAHA Úderem 18. února zahájí Londýn testovací program, ve kterém útočníci při propuštění z vězení dostanou sledovací zařízení. Starosta města Sadiq Khan v pondělí oznámil první pokus o snížení počtu násilných útoků nožem v hlavním městě Velké Británie.

„Příčiny násilných zločinů jsou extrémně komplexní a jsou součástí hluboce zakořeněných problémů, jako chudoba, nerovnosti, sociální odcizení či nedostatek příležitostí pro mladé lidi. Tyto problémy ještě více prohloubily vládní škrty v oblasti policejních složek a pouhé vymáhání práva je nevyřeší,“ uvedl při prezentování plánu starosta Londýna Sadiq Khan.



Až stovka zločinců, kteří byli odsouzeni k pobytu ve vězení kvůli kriminálním činům za použití nože, jako je loupežné přepadení, napadení, zranění či krádež, bude od příštího týdne při odchodu z vězení dostávat zařízení GPS. Tito lidé byli vybráni v rámci procesu za pomoci psychologů, kteří u nich předpokládají vysokou pravděpodobnost recidivistického chování.

„Tento inovativní pilotní plán staví na dobré práci jednotky proti násilným činům, umožní útočníkům se kvalitně integrovat do společnosti po návratu z vězení a sníží riziko opětovného napadení. Systém zároveň poskytne policii informace, které potřebuje,“ dodal podle deníku The Guardian starosta. Přístroje by totiž podle navrhovaného plánu měly automaticky sledovat pohyb exkriminálníků a porovnávat je s lokalitami, v nichž budou nahlášeny zločiny.

Podle šéfky londýnské jednotky pro boj s extremismem, gangy a organizovaným zločinem Cariny Heckroodtové pomohou sledovací zařízení „v útočníkovi“ vytvořit pocit „neustálé připomínky dohledu a podpoří je v dodržování zákonů“.

Jednoduché řešení není

Ohlášení tohoto plánu přišlo ve stejnou dobu, jako varování od britského ministra vnitra Sajida Javida, podle nějž však neexistuje „žádná kouzelná hůlka“, která by ukončila násilí „terorizující komunity“.

„Jsem připravený bojovat proti všem zločinům děsícím naši společnost a ničícím životy našich příštích generací,“ sdělil deníku The Times Javid. „Přeji si, aby zde bylo řešení, které by to ukončilo, ale neexistuje žádná kouzelná hůlka, kterou můžeme jen mávnout.“

V roce 2018 se v Londýně odehrálo na 128 vražd, což je nejvyšší počet za posledních deset let, přičemž Scotlant Yard přišel od roku 2008 o čtvrtinu svých vyšetřovatelů kvůli škrtům v rozpočtu.

Jen v průběhu minulého víkendu se v hlavním městě Británie odehrálo několik útoků za použití nože. V sobotu byl pobodán na severozápadě Londýna v Neasdenu pobodán třiadvacetiletý mladík a na jihovýchodě Londýna v East Dulwich byl nalezen ubodaný třicetiletý muž.