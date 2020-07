Londýn pálí čínské investice. Nejdříve vyšachoval Huawei, dále může následovat jádro

LONDÝN/PRAHA Zapojení společnosti Huawei do stavby 5G sítě zvažoval prý britský premiér měsíce. Nakonec jej k činu dotlačili skeptici uvnitř Konzervativní strany. Ti samí poradci a poslanci se nyní snaží vyšachovat Peking z dalších projektů v zemi.

Posledních šest měsíců se vrcholní představitelé toryů, jak se ve Spojeném království přezdívá členům Konzervativní strany, snažili zabránit čínské společnosti Huawei, aby se zapojila do vybudování páté generace mobilních sítí. Tento týden se jim jejich zákulisní machinace vyplatily. Vláda Borise Johnsona čínskou firmu odmítla.



Podle zjištění agentury Bloomberg se úzkému kruhu poslanců a poradců podařilo ale mnohem více. Konzervativní asociace China Research Group (CRG) totiž administrativu přesvědčila, aby přehodnotila celkovou politiku vůči Pekingu. Nyní má tato skupina toryů nový cíl – chce vytlačit Čínu z britské jaderné energetiky.

„V tuto chvíli se nám daří, protože Čína sama dává poslední týdny najevo, že se jí nedá věřit,“ uvedl pro agenturu Bloomberg jeden z čelných vládních představitelů CRG Damian Green. „Čína zahájila špatnou diplomatickou ofenzivu, pokud se domnívá, že tvrdá bojovná linie bude fungovat při vyjednávání s Británií.“

Ekonomické spojenectví mezi Čínou a Spojeným královstvím, které by začátkem příštího roku mělo opustit Evropskou unii, se v posledních měsících dostává do úzkých. Na lámání chleba došlo jednak při vyjednávání o nové síti 5G společnosti Huawei, ale i v otázce Hongkongu, kde Peking tento měsíc zavedl nový bezpečnostní zákon. Ten podle Johnsonova kabinetu porušuje smlouvu z roku 1997 o předání bývalé britské kolonie do rukou komunistické Číny.

Pro ostrovní království je vyostření vztahů riskantní. Londýn totiž v době, kdy opouští EU, potřebuje vybudovat nová partnerství v otázkách obchodu a bezpečnosti. Vláda Jejího Veličenstva do značné míry spoléhala na ekonomické vazby s Čínou a Spojenými státy, ale kvůli novým sporům se pekingští diplomaté nechali slyšet, že si Londýn „ponese následky“.

Fakt, že se rozhodl Pekingu postavit, má podle Bloombergu na svědomí právě nová asociace toryů, která v současnosti čítá přibližně 50 členů Konzervativní strany. Mezi významnými členy je například poslanec Tom Tugendhat, který předsedá parlamentnímu výboru pro mezinárodní vztahy, či vlivná poradkyně ministra kultury Olivera Dowdena Alicia Kearnsová – mimochodem právě Dowden měl na starosti otázky spojené s novou generací mobilních sítí.

Na rozdíl od obdobné probrexitové skupiny tvoří jádro CRG především umírnění členové Konzervativní strany, což je pravděpodobně jedním z důvodů, proč jí Downing Street 10 naslouchá.

Další cíl? Jaderná elektrárna

„CRG je nyní opravdu vlivná. A jejím členům se podařilo přesvědčit vysoce postavené lidi, že v jejích řadách nejsou tupci, kteří dělají vše na truc,“ vysvětlil pro deník The Financial Times nejmenovaný člen Johnsonova kabinetu. K úspěchu CRG pomáhá i fakt, že v rámci konzervativních kruhů existuje ještě další klika pod vedením poslance Boba Seelyho, která odmítá zapojení Číňanů do britské infrastruktury.

„Po prvním vyhraném kole ohledně Huaweie se dnes skeptici v Johnsonově straně obrací k dalším aktivitám Číny ve Velké Británii. Řada z nich říká, že dalším cílem bude jaderná energetika,“ informovala agentura Bloomberg. Peking se totiž v současnosti skrze firmu China General Nuclear Power Group snaží zapojit do vybudování nové elektrárny u města Bradwell, které leží východně od Londýna. Projekt měl původně Evropě představit technický um Číňanů a úplně nový design elektrárny.

„Kolem elektrárny v Bradwellu se objevuje až příliš bezpečnostních rizik,“ uvedl pro média zakladatel CRG Tugendhat. „Ekonomicky nedává smysl ukazovat nový design. Je pro mě jen těžko představitelné, že by něco takového prošlo parlamentem v době, kdy ve společnosti rostou obavy z čínské kontroly nad naší infrastrukturou,“ dodal s tím, že vláda již plánuje nový zákon na omezení zahraničních investic do projektů, které jsou klíčové pro bezpečnost země.