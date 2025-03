V Londýně začal summit o Ukrajině. Lídři jednají o pomoci i cestě k míru

Účastní se i Zelenskyj, kterého podle deníku The Guardian při příjezdu do sídla Lancaster House na londýnské třídě The Mall vítaly davy podporovatelů Ukrajiny.

Mezi účastníky jsou lídři Německa, Francie, skandinávských a dalších evropských států, stejně jako šéfové NATO a vrcholní představitelé Evropské unie.

Setkání navazuje na nedávné pařížské rozhovory iniciované francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Starmer již v sobotu jednal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a plánuje i konzultace s pobaltskými zeměmi.

Očekává se, že britský premiér informuje o svém nedávném jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, jehož zdrženlivý přístup k bezpečnostním zárukám pro Ukrajinu vyvolává obavy mezi evropskými partnery.

Summit se soustředí na strategické kroky k posílení ukrajinské obrany i diplomatického tlaku na Moskvu. Starmer zdůrazňuje nutnost stabilního a dlouhodobého mírového řešení, které zabrání další eskalaci konfliktu. Evropští lídři chtějí zajistit, aby Ukrajina měla dostatečnou podporu a Rusko se v budoucnu vyvarovalo dalších agresivních kroků.