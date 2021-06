Londýn chce zelený památník. Trosky vyhořelého věžáku se možná promění v zahradu, s nápadem přišla oběť požáru

Londýn/Praha V pondělí si v Británii připomněli smutné výročí. Přesně před čtyřmi lety totiž vyhořel výškový obytný dům Grenfell v londýnské čtvrti Kensington and Chelsea. Zahynulo tehdy 72 lidí a celková škoda na majetku byla odhadnuta až na miliardu liber (asi 29,7 miliardy korun).

Právě v kontextu výročí se začíná řešit otázka, co s vyhořelou ruinou, jež smutně vévodí panoramatu jihozápadního Londýna. Původně se počítalo s tím, že by se zbytek budovy již za rok strhnul, nyní se však objevil nápad přetvořit jej v památník v podobě visuté zahrady. Za projektem stojí 41letý Marcelo Gomes, jehož žena v důsledku tragédie potratila – nadechla se totiž při evakuaci toxického kouře.

Londýňané si připomněli 4. výročí tragického požáru věžáku Grenfell. Na jeho místě má vyrůst zahrada.

Ohořelý skelet by měl být osazen 72 druhy rostlin (jeden za každou z obětí) a stát se tak klimaticky prospěšným památníkem strašlivé tragédie. Kvůli nejisté statice by patrně nejdřív musel být o 14 pater zkrácen, dodatečnou konstrukcí by však narostl zpět do původní 67metrové výšky.

„Chceme z původní budovy zachovat, co jen jde, a vytvořit novou lehčí strukturu okolo, jež dodrží její výšku – tak aby tragédie nebyla zapomenuta,“ řekl deníku The Times autor projektu Gomes. „Popel našich blízkých stále leží v útrobách této budovy. Pro ty, kteří se zachránili, je to symbol přežití – pro ty, kdo přišli o blízké, zase posvátné místo.“

Obzvlášť palčivá je absence lidských ostatků pro pozůstalé muslimy – jejich náboženství totiž neuznává pohřeb žehem. Například pro Menanu Jabariovou, jež při požáru přišla o dceru, zetě i vnoučata, jsou tak trosky budovy jediným fyzickým objektem, se kterým může spojovat své truchlení.

„Pokud bude mrakodrap přestavěn, budeme aspoň cítit, že jsme udělali vše, co bylo v našich silách, aby (naši blízcí) odpočívali v pokoji,“ svěřila se Jabariová pro The Times.

Italská inspirace

Nový Grenfell by byl zcela unikátním projektem, odvolává se však na italský předobraz. Výstavbou „zelených“ obytných domů se totiž již delší dobu zabývá milánský architekt Stefano Boeri. Například jeho stavba Vertikální les se dočkala realizace přímo v historickém centru severoitalské metropole.

Dvě obytné věže jsou osazeny celkem 800 stromy na 9000 metrech čtverečních teras. Podle Boeriho ateliéru jde o nový prototyp „architektonické biodiverzity“, jež má zajistit domov nejen pro homo sapiens, ale také stromy, ptáky a další tvory. Projekt získal v roce 2014 prestižní International Highrise Award udělovanou každoročně originálním výškovým budovám.

Gomes svou visutou zahradu s Boerim údajně konzultoval a byl ujištěn o tom, že projekt je realizovatelný. Pokud by skutečně vznikl, bylo by to víc než symbolické. Při požáru Grenfellu totiž zahynuli hned dva italští architekti: 27letý Marco Gottardi a jeho 26letá partnerka Gloria Trevisanová.

Smrtonosná past

Grenfell hořel téměř tři dny. Ohnivá smršť se prohnala všemi 24 patry a hasičům trvalo celý den, než ji dostali alespoň částečně pod kontrolu.

Příčinou byla údajně závadná lednička, od níž se plameny začaly šířit okolo jedné hodiny ráno. K bleskovému rozšíření požáru přispěla i specifická technika stavby, která se na anglických budovách uplatňuje kvůli vysoké vlhkosti vzduchu. Mezi obložením a izolací je totiž ponechávána několik centimetrů široká výduť, jež však v případě požáru funguje de facto jako komín, který umožní plamenům rychlejší postup do dalších pater.

Chybná konstrukce protipožárních dveří zase zapříčinila, že se požár začal šířit i do lobby, načež chodby a schodiště zalil hustý kouř. Telefonní operátoři nouzové linky nájemníkům současně radili, aby zůstali ve svých bytech, pokud v něm dosud nejsou plameny. Když oheň dorazil, bylo už pozdě, a desítky lidí se tak ocitly uvězněny ve svých bytech.

„Viděl jsem lidi skákat alespoň z 10. nebo 15. patra,“ řekl tehdy očitý svědek londýnskému deníku The Evening Standard. „Nemohl jsem věřit svým očím. Když jsem vyšel ven, lidi z oken mávali telefony a křičeli ,pomoc, pomoc!‘.“

Jiný svědek zase vzpomínal, že viděl auta zasypaná popelem i 700 metrů od Grenfellu. Podobný osud potkal v přímém přenosu i reportéra televize Channel 4, jenž se z místa snažil vysílat.

Ještě většímu počtu obětí zabránil jen heroismus londýnských hasičů. Přes sto jich s nasazením života zachraňovalo lidi přímo v hořící budově.