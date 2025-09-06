Londýnská policie zatkla desítky lidí podporujících propalestinské teroristy

Vláda přistoupila k zařazení Palestine Action na seznam teroristických organizací poté, co aktivisté 20. června vnikli na základnu britského Královského letectva (RAF) v Brize Norton ve střední Anglii a poškodili pomocí červené barvy a páčidel dvě letadla.
Skupina tvrdí, že britská vláda je spoluviníkem izraelských válečných zločinů v Gaze, cílem útoku podle ní bylo narušit to, co označuje za britskou podporu izraelských vojenských operací v Pásmu Gazy a širší vojenské aktivity Západu na Blízkém východě.
Britská policie v uplynulých týdnech zatkla stovky stoupenců Palestine Action, včetně více než 500 za jediný den v srpnu. Mnohým ze zadržených bylo více než 60 let, poznamenala agentura Reuters.
Stovky demonstrantů se dnes shromáždily nedaleko britského parlamentu v centrálním Londýně na protest proti zákazu organizace. Řada účastníků nesla transparenty, na nichž stálo „Jsem proti genocidě, podporuji Palestine Action“.
Londýnská metropolitní policie potvrdila, že řadu stoupenců skupiny dnes zatkla, ale neupřesnila kolik. Podle svědků agentury Reuters byly zadrženy desítky lidí.
Podle deníku The Guardian policie dnes zatkla mimo jiné dva seniory na elektrických vozících, zatímco účastníci skandovali „hanba“. „Jsem tady, protože se stavím proti genocidě a také proti tomu, že vláda překročila své pravomoci, když zakázala Palestine Action,“ řekl listu 55letý Steve Masters, který 19 let sloužil u britského letectva jako letecký mechanik. Podle něj vláda „snížila laťku“ toho, co je terorismus, a význam slova takřka vyprázdnila. „Jako někdo, kdo sloužil u letectva, bych na stíhací letoun nikdy nezaútočil,“ řekl. „I když je to nepříjemné, většina lidí nepovažuje ničení majetku za terorismus. Nejde jim výslovně o to ubližovat lidem. Je to pokřivení spravedlnosti,“ dodal.
Zařazení Palestine Action na seznam teroristických skupin po boku Al-Káidy či Islámského státu činí z podpory či členství v organizaci trestný čin, který může být potrestán až 14 lety vězení, poznamenal Reuters.
„Mohu být jednoznačný: pokud projevíte podporu Palestine Action, což je trestný čin podle zákona o terorismu, budete zatčeni,“ řekl v pátek zástupce náměstka komisaře Met Ade Adelekan. Dodal, že policie má dostatek sil k zatčení tolika lidí, kolik bude nutné.
Rozhodnutí Británie zakázat Palestine Action řada lidskoprávních skupin označila za nepřiměřené s tím, že to omezuje svobodu projevu pokojných protestujících.
Vláda naopak viní Palestine Action ze způsobení škod ve výši milionů liber a zároveň uvádí, že zákaz skupiny neznamená zákaz jiných propalestinských protestů.