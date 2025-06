Protestující LA plné vojáků dosáhlo „bodu zlomu“, policie hromadně zatýkala

„Večerka“ pro obyvatele Los Angeles platí od osmi večer do šesti ráno a týká se částí Chinatown, Skid Rows, Arts District a Fashion District.

Poté, co v úterý ve 20:00 místního času vstoupil zákaz v platnost, policie prošla centrem města a opět střílela gumovými projektily, aby rozehnala dav. Bassová vysvětlila, že zákaz vycházení zavedla, aby „zastavila vandalismus a rabování“. „Dosáhli jsme bodu zlomu,“ dodala.

Losangeleská policie (LAPD) později uvedla, že se v okrese stále shromažďuje „několik skupin“. Před vstupem zákazu vycházení v platnost losangeleský policejní šéf Jim McDonnell uvedl, že v úterý bylo zatčeno 197 osob. Většina zatčení od začátku protestů byla za neuposlechnutí výzvy k rozejití se, uvádí BBC.

Protesty po celé Americe

Ve městě Atlanta ve státě Georgia použila pořádková policie slzný plyn proti demonstrantům, kteří při protestu, jehož se zúčastnily stovky lidí, odpalovali směrem k policistům ohňostroje.

Policie v New Yorku sdělila BBC, že desítky lidí byly zatčeny za blokování dopravy poté, co několik tisíc lidí pochodovalo do dolní části Manhattanu. Guvernér Texasu Greg Abbott zase vyslal jednotky Národní gardy do San Antonia, kde jsou plánovány demonstrace za imigraci.

BBC již dříve uvedlo, že protesty se konají i v dalších městech, jako jsou New York, Atlanta, Chicago, Dallas, Philadelphie či San Francisco.

Armáda, mariňáci i Národní garda

Vojáci Národní gardy, kteří dosud střežili federální budovy, začali v úterý pomáhat agentům imigrační jednotky s jejich „každodenními operacemi“, řekl mluvčí pohraniční agentury. Námořní pěchota také střežila federální úředníky a majetek. Tito vojáci nemají pravomoc provádět zatýkání, ale mají za úkol pouze chránit federální majetek a personál.

Nasazení armády v oblasti Los Angeles bude stát 134 milionů dolarů (téměř tři miliardy korun), uvedl Pentagon. Na místě je momentálně kolem čtyř tisíc vojáků Národní gardy a sedm stovek mariňáků.

Republikánský prezident řekl, že plánuje využít „všechny prostředky, které máme k dispozici, k potlačení násilí“. Mezitím se zintenzivnil politický spor Trumpa se státními úředníky. Prezident označil protestující za „zvířata“ a slíbil, že „tato anarchie nebude trvat“. Nasazení gardy a mariňáků obhajuje slovy, že jde o prevenci „dobytí města cizím nepřítelem“.

Trump se také ohání slovy, že je napadána demokracie. Prezident stanovil agentům na hranicích cíl alespoň 3 tisíce zatčení denně, protože se snaží zintenzivnit hromadné deportace, což je jeden z hlavních slibů jeho volební kampaně.

Protesty vypukly v pátek poté, co vláda zesílila imigrační razie s pomocí Úřadu pro imigraci a cla (ICE), které podle kritiků administrativy rozdělují rodiny přistěhovalců. ICE při raziích na západním pobřeží USA zadržel nejméně 44 lidí za údajné porušení imigračních předpisů.