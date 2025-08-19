APA připomíná, že los jménem Emil pravděpodobně přišel z Polska a přes Českou republiku zřejmě doputoval do Dolních Rakous. Je „nanejvýš vzácné“, aby byl los spatřen v Dolních Rakousích, řekl APA starosta Mistelbachu Christian Oberenzer.
Předtím byl podle APA patrně los viděn také v obcích Herrnbaumgarten, Poysdorf a Grosskrut v okrese Mistelbach. Lidé na sociálních sítích zveřejnili fotografie a videa zachycující největšího zástupce čeledi jelenovitých.
Losi jsou většinou samotáři. Dospělí jedinci mohou být vysocí přes dva metry a samci mohou vážit i více než půl tuny.
V Česku cesta mladého losa vyvolala velký zájem veřejnosti. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vybídla fotografy, aby zvíře neplašili a nepřibližovali se němu, neboť los může propadnout panice, vběhnout pod auto nebo na fotografa zaútočit.