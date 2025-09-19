Los Emil se vyhrabal z řeky, doprovází ho policie. Uspání ochránci odmítají

  14:46aktualizováno  14:46
Los Emil, který se několik týdnů pohybuje v severním Rakousku, podle očekávání překonal hranici mezi Dolními a Horními Rakousy. V pátek byl u městysu Kronstorf jižně od Lince a vedení obce informovalo, že ho doprovází policejní hlídka. Zároveň vyzvalo řidiče, aby v případě, že u silnice losa spatří, opatrně a klidně pokračovali v jízdě.
Los Emil v rakouském St. Pöltenu (6. září 2025)

Předtím zvíře přeplavalo řeku Enži (Enns), kterou prochází hranice mezi Horními a Dolními Rakousy. Při vylézání na břeh měl los trochu problémy, protože je tam strmý svah, uvádí s odvoláním na svědky bulvární deník Kronen Zeitung na svých internetových stránkách.

Hornorakouské úřady uvažují o tom, že by nechaly Emila uspat a následně ho převezly na hranici s Českem. Na Šumavě by se mohl připojit k tam žijící losí populaci. Kvůli tomuto losovi vznikla v Horních Rakousích speciální pracovní skupina zahrnující zástupce zemské vlády, místních úřadů, myslivce, policii a odborníky.

Agentura APA však píše, že plány úřadů kritizuje nevládní organizace Tierschutz Austria a varuje, že proti nim podnikne právní kroky.

Vzhledem k tomu, že los aktuálně není sám v ohrožení ani nepředstavuje riziko pro lidi, může v klidu zkoumat Horní Rakousy, řekla v pátek zemská radní odpovědná za zemědělství Michaela Langerová-Weningerová. „Tohoto zvířecího hosta srdečně vítáme,“ dodala. Ujistila, že úřady kvůli bezpečnosti jeho samotného i lidí sledují, kde se los vyskytuje.

Los Emil pravděpodobně pochází z Polska, do Rakouska se dostal přes Česko. Cesta mladého zvířete druhu, který většinou žije samotářsky a může dorůst výšky přes dva metry a dosáhnout váhy přes půl tuny, vyvolala velký zájem veřejnosti. České i rakouské úřady obyvatele žádají, aby losa neplašili a nepřibližovali se k němu.

