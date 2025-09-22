Samec byl zasažen výstřelem z uspávací pistole, když se přiblížil na 200 metrů k dálničnímu nájezdu. Podle agentury APA chtěl přeskočit plot u dálnice A1, čímž by ohrozil bezpečnost silniční dopravy, vysvětlila zemská radní odpovědná za zemědělství Michaela Langerová-Weningerová. „Nehoda – a odborníci na divokou zvěř to potvrzují – by ohrozila životy všech zúčastněných,“ řekla radní.
„Hasiči z hasičského sboru v Sattledtu opatrně zvedli Emila do slámou vystlaného přepravního přívěsu, kde se brzy probral a po lehké sedaci byl ve stojící poloze, jak je u divokých zvířat obvyklé, převezen na okraj Šumavy,“ potvrdila Langerová-Weningerová.
Už minulý týden hornorakouské úřady uvažovaly o tom, že by nechaly Emila uspat a následně ho převezly na hranici s Českem, aby se mohl připojit k šumavské losí populaci. Dokud ale zástupce čeledi jelenovitých nepředstavoval žádné nebezpečí, úřady ho nechaly být a pouze ho monitorovaly.
Emil už dříve způsobil několikahodinovou uzavírku a přerušení provozu na západní železniční trati poblíž Sankt Pöltenu poté, co se objevil na železničních kolejích.
Los Emil pravděpodobně pochází z Polska, do Rakouska se dostal přes Česko. Cesta mladého zvířete druhu, který většinou žije samotářsky a může dorůst výšky přes dva metry a dosáhnout hmotnosti přes půl tuny, vyvolala velký zájem veřejnosti. Na sociální síti Facebook existuje skupina s více než 10 000 fanoušky, která dokumentovala jeho cestu.