  14:41aktualizováno  14:41
Los Emil, který se letos pohyboval po České republice i Slovensku, pokračuje ve svém putování po Rakousku, kde znovu překročil Dunaj. Momentálně se nachází jižně od něj v okrese Amstetten, který leží zhruba v polovině cesty mezi Vídní a Salcburkem. V Rakousku byl již spatřen v řadě okresů.
Los evropský zvaný Emil se přišel napít do rybníčku v obci Korytná na Uherskohradišťsku. | foto: Samuel Prchlík, obec Korytná

Jak podotýká agentura APA, los se ještě v uplynulých dnech pohyboval severně od Dunaje a zdálo se, že směřuje na sever, tedy blíže k hranicím s Českem.

V Rakousku už byl spatřen v řadě okresů jako Mistelbachu, Korneuburgu, Tullnu, Melku a St. Pöltenu. V posledně zmíněném okrese v prvním zářijovém týdnu zvíře způsobilo chaos, když na několik hodin zastavilo provoz vlaků.

Los pravděpodobně pochází z Polska a do Rakouska se dostal přes Česko.

V Česku cesta mladého zvířete druhu, který většinou žije samotářsky a může dorůst výšky přes dva metry a dosáhnout váhy přes půl tuny, vyvolala velký zájem veřejnosti. České i rakouské úřady obyvatele žádaly, aby losa neplašili a nepřibližovali se k němu.

