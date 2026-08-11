Lotyšsko odhalilo tunel pod hranicí s Běloruskem. Sloužil migrantům

V posledních týdnech byly objeveny tajné podchody také pod hranicí mezi Běloruskem a dalším unijním pobaltským státem Litvou.
Tunel, který se nachází jen několik metrů od hraničního plotu, byl objeven při pokusu o rekonstrukci vstupní trasy skupiny zadržených migrantů, kteří nelegálně překročili hranici. Podle lotyšské pohraniční stráže bylo zatčeno 15 lidí.
Doposud se migranti pokoušeli dostat do Lotyšska překonáním hraničního plotu. Podle mluvčího pohraniční stráže k tomu používali různé nástroje, jako jsou nůžky na kov a provizorní žebříky vyrobené z větví a klacků.
Lotyšsko, Litva a Polsko obviňují autoritářské Bělorusko ze systematického převážení migrantů z krizových oblastí na vnější hranici EU. Vláda v Rize na to reagovala posílením ochrany hranic a výstavbou hraničního plotu. S Běloruskem sdílí 173 kilometrů dlouhou hranici.
S cílem omezit výrazný nárůst nelegálních přechodů hranice Lotyšsko v létě zahájilo novou operaci na zabezpečení své východní hranice. Tato operace bude zahrnovat zvýšené využívání dronů v pohraniční oblasti k odhalování nelegálních přechodů hranic.
Lotyšský premiér Andris Kulbergs slíbil, že se v rámci operace Vlkodlak se jeho země zaměří také na zločinecké sítě přepravující migranty od hranic do jejich cílových destinací. „Pokud vše půjde podle plánu, jsme si jisti, že systému už zasadíme dostatečně vážnou ránu,“ řekl Kulbergs.
Kulbergs minulý měsíc řekl, že situace s migranty je „hybridní hrozbou“, která způsobila, že Lotyšsko zdvojnásobilo počet strážníků na hranicích.
Lotyšsko bude spolupracovat se sousedními zeměmi Estonskem, Litvou, Polskem a dalšími, aby zastavilo tok migrantů, uvedla v prohlášení vláda.
Evropské země v posledních týdnech vyjádřily znepokojení nad neregulovanou migrací po příchodu desítek tisíc lidí z Maroka do španělské exklávy Ceuta, ačkoli většina těchto migrantů od té doby odešla.