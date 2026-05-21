Lotyšské ozbrojené síly bez bližších podrobností informovaly, že existuje riziko pro obyvatele regionů na východě země poblíž hranice s Ruskem. Armáda vyzvala lidi, aby vyhledali úkryt. Uvedla také, že byly aktivovány vzdušné síly NATO k likvidaci nebezpečí.
Mluvčí armády před polednem v lotyšské televizi řekl, že stroj na lotyšské území pronikl z Běloruska a že není známo, kde se nachází. Před 14:00 SELČ armáda oznámila, že riziko pominulo.
„Dokud bude pokračovat ruská agrese proti Ukrajině, je možné opakování takovýchto případů, kdy bezpilotní letoun pronikne do lotyšského vzdušného prostoru nebo do jeho blízkosti,“ upozornily obyvatele ozbrojené síly.
V předchozích dvou dnech byla lotyšská armáda rovněž v pohotovosti, když ve středu stíhačky NATO zasahovaly proti dronu v Litvě sousedící s Lotyšskem na jihu a v úterý sestřelily bezpilotní stroj v Estonsku za severní lotyšskou hranicí.
V předchozích týdnech se odehrálo několik dalších incidentů, při nichž se ukrajinské drony směřující na cíle v severozápadním Rusku odchýlily od trasy a vnikly do vzdušného prostoru Finska a trojice pobaltských zemí, které jsou všechny členem NATO a zároveň sousedí s Ruskem.
„Ukrajina musí být preciznější, pochopitelně, aby předešla možnému nárůstu ruských provokací,“ vzkázal ve čtvrtek Kyjevu během návštěvy estonské metropole polský ministr obrany.
Ukrajina, která se brání ruské agresi od února 2022, v poslední době zesílila dálkové dronové útoky na Rusko, včetně oblastí poblíž Baltského moře. Její pobaltští spojenci i Polsko tvrdí, že vinu za průniky ukrajinských dronů do cizího vzdušného prostoru nese Rusko jako agresor.
Kreml ve středu uvedl, že pobaltské země umožňují Ukrajině využívat svůj vzdušný prostor pro útoky na Rusko, že Moskva situaci vyhodnocuje a chystá reakci. Ruská agentura RIA dnes napsala, že běloruská diplomacie Litvě předala protest kvůli průniku dronu z Litvy do Běloruska.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve středu označila ruské hrozby členským zemím EU z Pobaltí za nepřijatelné.
„Ukrajina jistě nechce, aby její drony končily v prostoru spřátelených zemí... Někdy je to kvůli rušení signálu, jindy kvůli dalším obtížím,“ uvedl dnes švédský premiér Ulf Kristersson při společné tiskové konferenci s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem. Ten ve středu označil tvrzení Moskvy o záměrném využívání prostoru pobaltských zemí za směšné.