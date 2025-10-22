Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Těžkooděnci se ostrým hákem probourají do zamčených skleněných dveří, za nimiž se skrývá doupě kyberzločinců. Pořízené záběry ukazují hromady papírových krabiček, plastových sáčků a kabelů, plné regály a desítky svítících monitorů. Pachatelé sedí spoutaní na židlích nebo leží na podlaze. Pomocí tisíců počítačů zprostředkovávali podvody v 80 zemích a napáchali škodu za miliony eur.
Během operace s krycím názvem „SIMCARTEL“ zadržela policie 10. října v Lotyšsku pět kyberkriminálníků lotyšského občanství a dva další podezřelé. Z provozu vyřadila pět serverů a zabavila 1 200 SIM boxů spolu s 40 000 aktivními SIM kartami. Skutečný rozsah sítě je stále odhalován, na základě nelegálních služeb poskytovaných podezřelými bylo vytvořeno více než 49 milionů online účtů.
Vyšetřovatelé z Rakouska, Estonska a Lotyšska společně se svými kolegy z Europolu a Eurojustu dokázali této zločinecké síti přiřadit více než 1 700 jednotlivých případů kybernetického podvodu v Rakousku a 1 500 v Lotyšsku, přičemž celková škoda činila několik milionů eur. Finanční ztráta v samotném Rakousku dosahuje přibližně 4,5 milionu eur a v Lotyšsku 420 000 eur.
„Nyní rozbitá zločinecká síť vynaložila velké úsilí, aby svým zločineckým klientům poskytla požadované služby. Patřil k nim profesionální design a vzhled její webové stránky, kterou během akce odstranily orgány činné v trestním řízení,“ sdělil Europol.
Vyšetřovatelé stále odhalují celý rozsah této služby a všechny různé způsoby, jakými ji zločinci využívali. Zákazníci používali SIM karty této operace k vytvoření nejméně 49 milionů různých online účtů pro nelegální účely.
Phishingové a smishingové útoky spuštěné uživateli lotyšské služby byly často navrženy tak, aby od obětí ukradly hesla, bankovní údaje nebo údaje o platebních kartách. Hojně využívali například investičních podvodů, kdy oběti lákali k výhodným investicím velké množství peněz, nebo se přes zprávy vydávali za potomky oběti, kteří oznamují rodiči, že mají nové telefonní číslo a s panikou vyžadují okamžitou platbu.
V jiných případech byla telefonní čísla použita k provedení podvodu, při kterém se zločinci skutečně vydávali za policisty. „Pachatelé se vydávali za policisty s padělanými průkazy a osobně vybírali peníze od obětí,“ uvedl Europol.