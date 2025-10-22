V Lotyšsku rozprášili doupě kyberzločinu. Vznikly miliony falešných webových účtů

  13:26aktualizováno  13:26
Společná akce policejních složek několika evropských zemí rozprášila v Lotyšsku skupinu kybernetických zločinců. Ta mimo jiné umožňovala zřizování falešných účtů na sociálních sítích a komunikačních platformách, které následně používali pachatelé kybernetické kriminality, přičemž zakrývali svou skutečnou identitu.

Těžkooděnci se ostrým hákem probourají do zamčených skleněných dveří, za nimiž se skrývá doupě kyberzločinců. Pořízené záběry ukazují hromady papírových krabiček, plastových sáčků a kabelů, plné regály a desítky svítících monitorů. Pachatelé sedí spoutaní na židlích nebo leží na podlaze. Pomocí tisíců počítačů zprostředkovávali podvody v 80 zemích a napáchali škodu za miliony eur.

Během operace s krycím názvem „SIMCARTEL“ zadržela policie 10. října v Lotyšsku pět kyberkriminálníků lotyšského občanství a dva další podezřelé. Z provozu vyřadila pět serverů a zabavila 1 200 SIM boxů spolu s 40 000 aktivními SIM kartami. Skutečný rozsah sítě je stále odhalován, na základě nelegálních služeb poskytovaných podezřelými bylo vytvořeno více než 49 milionů online účtů.

Vyšetřovatelé z Rakouska, Estonska a Lotyšska společně se svými kolegy z Europolu a Eurojustu dokázali této zločinecké síti přiřadit více než 1 700 jednotlivých případů kybernetického podvodu v Rakousku a 1 500 v Lotyšsku, přičemž celková škoda činila několik milionů eur. Finanční ztráta v samotném Rakousku dosahuje přibližně 4,5 milionu eur a v Lotyšsku 420 000 eur.

„Nyní rozbitá zločinecká síť vynaložila velké úsilí, aby svým zločineckým klientům poskytla požadované služby. Patřil k nim profesionální design a vzhled její webové stránky, kterou během akce odstranily orgány činné v trestním řízení,“ sdělil Europol.

Vyšetřovatelé stále odhalují celý rozsah této služby a všechny různé způsoby, jakými ji zločinci využívali. Zákazníci používali SIM karty této operace k vytvoření nejméně 49 milionů různých online účtů pro nelegální účely.

Phishingové a smishingové útoky spuštěné uživateli lotyšské služby byly často navrženy tak, aby od obětí ukradly hesla, bankovní údaje nebo údaje o platebních kartách. Hojně využívali například investičních podvodů, kdy oběti lákali k výhodným investicím velké množství peněz, nebo se přes zprávy vydávali za potomky oběti, kteří oznamují rodiči, že mají nové telefonní číslo a s panikou vyžadují okamžitou platbu.

V jiných případech byla telefonní čísla použita k provedení podvodu, při kterém se zločinci skutečně vydávali za policisty. „Pachatelé se vydávali za policisty s padělanými průkazy a osobně vybírali peníze od obětí,“ uvedl Europol.

