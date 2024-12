Sarkozy 2.0. Exprezidentův syn se zhlédl v Trumpovi a chce do politiky

Je to osvědčený recept na úspěch, agresivní výroky balancující na hraně a odvážné názory na polarizující společenská témata. Přesně to vyhrálo Trumpovi volby a Sarkozy ví, že ve francouzském politickém rybníčku by podobný přístup mohl fungovat. Jeden z prvních výpadů ukázal ve svém sloupku pro belgický server 21News.

„Obzvláště v hlasech od muslimů vidím velký potenciál, podobně jako velká část našeho národa inklinuje ke konzervativismu, v ostrém kontrastu s sexuálním woke naladěním levice,“ míní Sarkozy mladší, který se už v sobotu dočká pomyslného dalšího kroku směrem k vysoké politice, bude jedním z hostů na vánočním večírku republikánů, politické rodiny jeho otce.

Mladé pravicové příznivce si podle francouzských médií již získal a je jedno, že si čas od času protiřečí, nyní se musí osvědčit i coby potenciální lídr. V zákulisí už si buduje kontakty na vlivné osobnosti politické scény, v listopadu se sešel například s končícím ministrem vnitra Bruno Retailleauem, připomíná list Politico. Jeho cílem je vytvořit alternativu k Národnímu sdružení.

Francie obarvená Mohamedem

A z jeho výroků je patrné, že by mohlo jít o poněkud extrémnější podobu. Strana Marine Le Penové se totiž v posledních letech snaží přiblížit i středovým voličům s cílem vystoupit z pozice neustále přehlížené partaje, se kterou nechce nikdo spolupracovat. Sarkozy se naopak nebojí provokovat.

V soukromí například i své okolí překvapil výrokem: „Mohamed už asi bude nejčastěji používaným jménem ve Francii, jestli za pár století bude mít celá Francie barvu jako moje kafe, tak je mi to jedno. Dokud budou pít víno a platit daně, můžeme si gratulovat.“

Jeho výhodou jest, že se už od mládí pohyboval před kamerami, v roce 2007 doprovázel svého otce během prezidentské kampaně a na rodinných fotografiích hrdě pózuje před Elysejským palácem. Následující roky strávil v Americe, kam doprovodil svou matku Cécilii Attiasovou po mediálně propíraném rozvodu.

Jen ať všichni pomřou

Do rodné Francie se před pár lety vrátil a stal se televizním glosátorem zámořské politické scény. V dubnu letošního roku například na televizní stanici LCI komentoval průběh primárek, ve kterých drtivě zvítězil, podobně jako v následných listopadových volbách, jeho politický vzor Donald Trump. Velké osobnosti historie má ostatně v lásce už od mládí, v dubnu příštího roku se na pultech knihkupectví objeví jeho kniha mapující život Napoleona.

Sarkozy se rázem stal poněkud polarizující postavou, kritici mu mají za zlé vazby na společnost TF1 Group, mateřskou společnost LCI, kde je jeho kmotr Martin Bouygues největším akcionářem. Na nesouhlasné hlasy ambiciózní mladík neodpovídá omluvami, ale rétoricky ještě přitápí pod kotlem. V září vzbudil pobouření rozhovorem, ve kterém o odvetných útocích Izraele na Hizballáh prohlásil: „Hizballáh zabil 58 francouzských vojáků. Izrael zabíjením teroristů Hizballáhu prokazuje lidstvu velkou službu. Nemám s nimi slitování, byl bych rád, kdyby byli všichni zlikvidováni.“

I když svého otce nemá jako hlavní politický vzor, jeden jeho citát s oblibou opakuje. „Aby člověk uspěl, musí se dostat na samou hranici toho, kdy se mu lidi chtějí začít posmívat. Nikdy ale nesmí tuto hranici překročit.“ A přesně tak zatím svou kariéru vede, na balancování mezi ambicemi a provokací. Není tajemstvím, že francouzští republikáni marně hledají novou výraznou osobnost. Možná už za pár let bude v čele strany Sarkozy ve verzi 2.0.