Loupež století před soudem. Tribunál rozplétá krádež cenných šperků z drážďanské klenotnice

Jsou to dramatické záběry: dva zloději vybavení přenosnými svítilnami kolem páté hodiny ranní násilím vnikají do klenotnice Grünes Gewölbe (Zelená klenba) v drážďanském Rezidenčním zámku, obrovskými kladivy rozbíjejí vitríny, vystavené předměty házejí do připravených pytlů, zhruba po pěti minutách scénu opouštějí a beze stopy mizí.