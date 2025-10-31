Další loupež ve Francii. Šestice s vojenskými zbraněmi ukradla zlato za stamiliony

Francouzské úřady zatkly šest lidí, kteří se ve čtvrtek vloupaly do rafinerie na čištění zlata v Lyonu a ukradly zlato v hodnotě 12 milionů eur (téměř 300 milionů korun). Jde o nejnovější případ ozbrojeného přepadení, které se odehrálo ve Francii za bílého dne.

Šestice vybavená vojenskými zbraněmi se pomocí výbušnin vloupala do průmyslového závodu ve středovýchodní Francii a lehce zranila pět jeho zaměstnanců.

Policisté zasahují v pařížském Louvru poté, co odsud zloději ukradli vzácné šperky. (19. října 2025)
Policie podezřelé krátce po činu zadržela v sousedním městě Vénissieux. Policisté zabavili kromě zlata také útočné pušky, ruční zbraně a výbušniny. Zatčena byla rovněž žena, která se na loupeži podílela jako komplic, uvedl policejní zdroj.

„Šest lidí, kteří použili výbušniny při útoku na společnost obchodující s drahými kovy v Lyonu, bylo přistiženo při činu,“ uvedl francouzský ministr vnitra Laurent Nunez a ocenil rychlý zásah policie.

Loupež se odehrála poté, co francouzská policie tento týden zatkla pět osob v souvislosti s loupeží vzácných šperků z muzejní sbírky v Louvru, ke které došlo tento měsíc. Další dva muži zadržení již o minulém víkendu se podle prokuratury částečně přiznali k účasti na loupeži klenotů.

V dalším mediálně sledovaném případu se zloději minulý měsíc vloupali do přírodovědného muzea ve francouzském hlavním městě a odnesli vzorky zlata v hodnotě větší než 867 000 euro (přes 21 milionů korun).

Série loupeží vyvolala ve Francii obavy z nedostatečné bezpečnosti muzeí a dalších míst, kde se nacházejí cenné sbírky a předměty.

