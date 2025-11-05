Heslo do kamerového systému? Louvre. Audit odkryl chabé zabezpečení muzea

  14:45
Audity bezpečnostních systémů pařížského muzea Louvre odhalily závažné problémy v oblasti kybernetické bezpečnosti, uvedl francouzský deník Libération. Podle něj trvaly déle než deset let. Jeden z těchto auditů, který v roce 2014 provedla francouzská národní agentura pro kybernetickou bezpečnost, například ukázal, že heslo do kamerového systému Louvru bylo „Louvre“.
Policisté zasahují v pařížském Louvru poté, co odsud zloději ukradli vzácné...

Policisté zasahují v pařížském Louvru poté, co odsud zloději ukradli vzácné šperky. (19. října 2025) | foto: Reuters

Příslušníci francouzské policie procházejí poblíž skleněné pyramidy muzea...
Pařížská prokurátorka Laure Beccuauová se zúčastnila tiskové konference k...
Policisté zasahují v pařížském Louvru poté, co odsud zloději ukradli vzácné...
Zloději se zmocnili také diamantové koruny císařovny Evženie, kterou ale...
Následné audity odhalily další závažné nedostatky v systémech muzea, například snadný přístup na střechy během stavebních prací a bezpečnostní software, který byl starý více než dvě desetiletí a nyní již není podporován jeho vývojářem.

Dokumenty shromážděné za posledních deset let, do kterých měla investigativní sekce redakce francouzského levicového deníku Libération přístup, ukázaly, že varovné signály byly zcela zřejmé a rozsah bezpečnostních nedostatků v IT systému nejnavštěvovanějšího muzea světa byl obrovský.

V současné době není známo, jaké faktory přispěly k selhání bezpečnostních opatření při loupeži historických šperků v Louvru z 19. října, ačkoli ji vyšetřují desítky lidí a několik podezřelých už francouzské úřady zatkly.

Hodnota ukradených šperků, které se stále nenašly, se odhaduje na nejméně 88 milionů eur (více než 2,1 miliardy korun).

Loupež v Louvru vyvolala světovou pozornost a ve Francii také politickou a mediální bouři kvůli nedostatečné ochraně uměleckých děl. Francouzský prezident Emmanuel Macron vyzval k rychlému zavedení nových bezpečnostních opatření v Louvru jako v národním muzeu umění a jednom z nejslavnějších muzeí na světě.

