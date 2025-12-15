Další rána pro Louvre. Muzeum je zavřené, zaměstnanci vstoupili do stávky

Autor: ,
  12:49
Pracovníci pařížského muzea Louvre v pondělí „jednomyslně“ schválili vstup do časově neomezené stávky. Oznámily to odborové svazy CFDT a CGT, které tyto pracovníky zastupují a které k protestu vyzvaly. Vyhlášení stávky znamená, že by se v pondělí muzeum vůbec nemělo otevřít.

Vedení Louvru uvedlo, že sestavuje seznam nestávkujících zaměstnanců, aby zjistilo, zda bude možné dovnitř vpustit návštěvníky. Ti byli ještě ráno s platnými vstupenkami upozorněni, že se otevření muzea odkládá.

Stávkující pracovníci muzea Louvre. (15. prosince 2025)
Stávkující pracovníci muzea Louvre. (15. prosince 2025)
Stávkující pracovníci muzea Louvre. (15. prosince 2025)
Stávkující pracovníci muzea Louvre. (15. prosince 2025)
35 fotografií

Jde o další ránu pro světoznámé muzeum, které se nyní potýká s následky vloupání z 19. října a s odhalenými bezpečnostními nedostatky. K tomu mu hrozí i zkrácení státních dotací a nucená reorganizace.

Dohledem nad ní pověřila francouzská ministryně kultury Rachida Datiová vysokého úředníka Philippa Josta, který byl odpovědný také za projekt rekonstrukce katedrály Notre-Dame po požáru.

Na 400 zaměstnanců hlasovalo o výzvě odborů ke stávce „proti stále se zhoršujícím pracovním podmínkám“ a proti zhoršující se zkušenosti návštěvníků muzea.

Stávka se koná po jednáních mezi odbory a vládními úředníky, včetně ministryně kultury, z minulého týdne. Odboráři uvedli, že jednání nezmírnila všechny jejich obavy ohledně personálního obsazení a financování Louvru.

Pro zaměstnance loupež šperků za denního světla potvrdila dlouhodobé obavy, že přeplněnost a nedostatek personálu podkopávají bezpečnost a pracovní podmínky v muzeu. To každoročně vítá miliony návštěvníků.

Lupiči 19. října použili košový výtah, aby se dostali k fasádě Louvru. Vylomili okno, rozbili vitríny a uprchli s klenoty, které patřily francouzské královské rodině.

Vyšetřování ve francouzském Senátu minulý týden ukázalo, že zloději měli na svou akci dostatek času i díky rozbitým bezpečnostním kamerám, zastaralému vybavení, nedostatku personálu v kontrolních místnostech a špatné koordinaci, což zpočátku vyslalo policii na nesprávné místo.

Zcizené předměty v přibližné hodnotě 88 milionů eur (2,1 miliardy Kč) zahrnují diamantový a smaragdový náhrdelník, který císař Napoleon daroval císařovně Marii Luise, šperky spojené s královnami z 19. století Marií Amélií a Hortensií a perlovou a diamantovou tiáru císařovny Evženie.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.