Stovky lidí shromážděných před velkovévodským palácem v Lucemburku přivítaly nadšeným aplausem novou hlavu státu, která jim pokynula oblečena ve slavnostní zelené vojenské uniformě.
„Budu žít život svého lidu, od něhož nechci být oddělen žádnou bariérou. Budu s nimi sdílet jejich radosti i utrpení,“ citoval ve své řeči panovník projev jedné ze svých předchůdkyň, vévodkyně Charlotte z roku 1919. Zdůraznil paralelu mezi tehdejším obdobím konce první světové války a napětím kolem konfliktů dneška. Lucembursku dnes stejně jako tehdy poskytuje jistotu svobody a jednoty jeho ústava, konstatoval Guillaume.
Je vůbec prvním panovníkem, který nastoupil do funkce od změny lucemburského základního zákona v roce 2022, napsal web Luxembourg Times. Ústava jeho roli definuje jako hlavu státu reprezentující zemi na venek a zároveň jako symbol svobody a jednoty země, v níž žije několik jazykových skupin.
Guillaume před svým prvním veřejným vystoupením složil přísahu před lucemburskými zákonodárci. Prohlásil, že bude sloužit všem obyvatelům třičtvrtěmilionové země, bude se snažit „stavět mosty mezi generacemi či mezi tradicí a inovacemi“. Poslanci jeho projev odměnili potleskem.
„Nikdo neví, co přinese budoucnost, každá generace musí čelit svým vlastním výzvám. A dnes jich je mnoho: geopolitická situace, umělá inteligence, změny klimatu a globální hospodářská soutěž,“ řekl ještě před složením velkovévodova slibu nastupujícího panovníka premiér Luc Frieden. Ten je politicky nejmocnější postavou v zemi.
Guillaume Jean Joseph Marie je nejstarším synem Henriho a jeho manželky Marie Teresy. Ta se narodila na Kubě a její otec a matka pocházeli ze zámožných rodin španělského původu. Guillaume má tři bratry – Félixe, Louise a Sébastiena – a sestru Alexandru. Od roku 2012 je jeho chotí belgická hraběnka Stéphanie de Lannoy, s níž má dva syny, pětiletého Charlese a dvouletého Françoise, kteří jsou dalšími v pořadí nástupnictví na lucemburský trůn.
Že letos abdikuje, Henri oznámil lono ve vánočním projevu.
Celá lucemburská metropole byla dnes oblepena portréty nového velkovévodského páru a plakáty s lucemburským slovem Trounweissel, neboli nástup na trůn.
Na úvodní Guillaumeovo vystoupení čekaly stovky lidí, z nichž někteří vážili do Lucemburku dlouhou cestu. „Dělej to dobře a uspěješ,“ volala směrem k balkonu s velkovévodou osmnáctiletá Nefeni Neocleousková, která měla přes ramena přehozenou lucemburskou vlajku.
Velkovévodu nyní čekají dva víkendové dny věnované cestě po celé jeho zemi, kterou v neděli zakončí slavnostní mše, již v katedrále v Lucemburku odslouží arcibiskup Jean-Claude Hollerich.
