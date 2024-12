Střídání na lucemburském trůnu. Velkovévoda ohlásil abdikaci, jde do důchodu

Guillaume se stane novým velkovévodou 3. října. Výměna na trůnu není zcela nečekaná. Jeho otec Henri ho již před několika měsíci pověřil, aby vykonával některé funkce a pravomoci, které přísluší vládnoucímu velkovévodovi.

Henrimu bude v příštím roce 70 let. „Pro většinu spoluobčanů z mé generace nadešel čas, aby ustoupili, aby odešli do důchodu. Je to přirozený proces, který má svůj smysl a který se týká i mě,“ uvedl Henri v projevu, který přednesl na Štěrý den.

Lucembursko, které je druhým nejmenším státem v Evropské unii, je konstituční monarchií. Panovník má tedy převážně ceremoniální funkci.