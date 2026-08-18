„Ráno 4. prosince jsem vystřelil na pana Thompsona na Manhattanu a on zemřel,“ citovala Mangioneho páteční prohlášení u soudu média. Manhattanský prokurátor Jamie McDonald následně uvedl, že federální prokurátoři budou v případu usilovat o trest doživotního vězení.
„Státní obvinění musí být nyní zamítnuta na základě záruk státu New York proti dvojímu potrestání,“ sdělila novinářům Mangioneho právnička Karen Friedmanová Agnifilová. Podle ní přiznáním viny Mangione přijal „plnou odpovědnost“ za Thompsonovu smrt.
V Americe totiž existuje právní zásada zákazu dvojího trestání. Přiznáním viny u federálního soudu za tentýž skutek Mangione prakticky znemožnil, aby byl za stejný čin souzen ještě jednou v rámci newyorského státního procesu.
Mangione roky trpěl silnými bolestmi zad, zatímco zápasil se zdravotním systémem a pojišťovnami. Měl podle Agnifilové pocit, že ho „zradily a zničily mu život“. Mangione podle policie nikdy nebyl klientem UnitedHealthcare. Po jeho doznání odložila soudkyně Margaret Garnettová rozsudek na 18. prosince.
Navždy s tebou, Luigi
Ani přiznání viny ale neodradilo Mangioneho příznivce od zasílání peněz do fondu na jeho obhajobu. Od pátečního soudu na konto přistálo více než pět tisíc dolarů, tedy přes sto tisíc korun.
„Luigi, je mi dnešního dne opravdu líto,“ napsala podle deníku Times Dina, která v pátek přispěla částkou 25 dolarů. „Máme tě rádi a budeme tě i nadále podporovat. Zůstaň silný.“ Lala přispěla 15 dolary a napsala: „Luigi není ten, kdo by měl jít do vězení. Zdravotnický systém ublížil milionům dalších lidí.“
„Stále stojíme při tobě, Luigi. Modlíme se za to, aby bylo státní obvinění staženo a aby ti byl trest započítán jako již odpykaný k 18. prosinci. I když jsem si byl jistý, že se nám podaří dosáhnout zrušení rozsudku porotou, chápu, proč jsi dnes udělal to, co jsi udělal. Jako vždy jsem myšlenkami s tebou a tvou rodinou,“ citují Times další z přispívajících.
Od založení fondu v prosinci 2024 se vybralo přes milion a půl dolarů. Mangione se od svého zatčení těší popularitě nejen na sociálních sítích. Jak poukazuje britský list Guardian, Magnione se pro některé stal lidovým hrdinou.
Hlavním důvodem Mangioneovy podpory je společenský odpor k americkým zdravotním pojišťovnám, který přerostl v pohrdání a zášť vůči jejich vedoucím pracovníkům, napsala americká stanice CNN. Z Mangioneho se pro řadu z nich stal symbol odporu proti korporátnímu systému.
Podle vyšetřovatelů Mangione zastřelil padesátiletého Thompsona 4. prosince 2024 přímo na manhattanské ulici před hotelem Hilton, kde probíhala investorská konference. Celý incident zachytily bezpečnostní kamery. Po pětidenním pátrání policie podezřelého dopadla v Pensylvánii i s podomácku vyrobenou zbraní, tlumičem, falešnými doklady a manifestem, v němž zdravotní pojišťovny označil za parazity.
Hněv vůči systému zdravotního pojištění má v USA hluboké kořeny. Na rozdíl od evropských zemí se Spojené státy neopírají o jednotnou státní péči, ale o složitou síť soukromých lékařů, komerčních pojišťoven a dílčích veřejných programů. Miliony Američanů tak zůstávají zcela bez pojištění a i pro ty ostatní představuje léčba často drtivou finanční zátěž.
|
16. září 2025