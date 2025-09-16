Soudce Gregory Carro v písemném rozhodnutí uvedl, že není pochyb o tom, že Thomsponova vražda nebyla běžným zločinem. Zároveň ale dodal, že newyorský zákon neumožňuje něco označovat za terorismus jen kvůli ideologickému motivu.
„Ačkoliv obžalovaný zcela evidentně vyjadřoval odpor k UHC a zdravotnickému průmyslu obecně, nevyplývá z toho, že jeho cílem bylo ‚zastrašit nebo vyvíjet nátlak na civilní obyvatelstvo‘ a fakticky nebyly předloženy žádné důkazy svědčící o tom, že by to bylo cílem,“ uvedl soudce.
Prokurátoři uvedli, že rozhodnutí soudce respektují a budou se soustředit na zbývajících devět bodů obžaloby. Přípravné soudní jednání je plánováno na 1. prosince, několik dní předtím, než Mangione stane před soudem ve federálním procesu.
Mangione podle vyšetřovatelů Thompsona zastřelil loni 4. prosince před hotelem v centru Manhattanu. Policie ho zatkla 9. prosince v pensylvánském městě Altoona, přičemž u sebe měl text, v němž zdravotní pojišťovny označoval za parazity.
Zabití Thompsona šokovalo Spojené státy a zároveň vyvolalo ohlas u řady lidí, u nichž mají zdravotní pojišťovny špatnou pověst. Někteří dokonce Mangioneho vyzdvihovali jako vykonavatele pomsty za nespravedlivé zacházení s pacienty.