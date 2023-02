Lukašenko v Číně: o co mu jde? Peking mu může pomoci snížit závislost na Moskvě

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko zahajuje na pozvání svého protějšku Si Ťin-pchinga třídenní státní návštěvu Pekingu. Očekává se, že tématy setkání budou zejména válka na Ukrajině a rozvoj vzájemné spolupráce.

Naznačují to i nedávná slova představitelů obou zemí. Zástupci kanceláře prezidenta Lukašenka v prohlášení pro média uvedli, že jeho cesta bude šancí k nalezení „odpovědi na akutní výzvy v moderním mezinárodním prostředí“. Čínský ministr zahraničí Čchin Kang pak dle listu The New York Times řekl, že Peking „chce prohloubit vzájemné vazby s Minskem a najít společnou řeč ohledně války na Ukrajině“.