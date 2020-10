Lukašenko ignoroval ultimátum, sto tisíc Bělorusů tak opět vyšlo do ulic. Chystají národní stávku

„Zítra, 26. října, začne celostátní stávka,“ citovala dnes večer agentura Interfax opoziční vůdkyni Svjatlanu Cichanouskou. Právě ona dala Lukašenkovi před necelými dvěma týdny do dneška toto ultimátum. „Dnes ve 23:59 (21:59 SEČ - pozn. ČTK) vyprší ultimátum našeho lidu dané prezidentovi. Pokud nesplní naše požadavky, Bělorusové zahájí národní stávku,“ uvedla předtím Cichanouská.



„Režim znovu ukázal Bělorusům, že síla je to jediné, čeho je schopen,“ uvedla dnes večer Cichanouská, která žije v exilu v Litvě a která v srpnových volbách kandidovala proti Lukašenkovi místo svého uvězněného manžela.

Policie dnes podle organizace pro lidská práva Vesna-96 zadržela při manifestacích 112 lidí, některé už ale propustila, uvedla večer agentura Interfax. Desítky lidí byly zadrženy také ve městě Lida na západě země, kde policie podle agentury Reuters použila proti demonstrantům i slzný plyn.

Centrum běloruské metropole dnes před demonstrací uzavřely stovky policistů a vojáků. Úřady tam zavřely více než deset stanic metra a vypnuly vysokorychlostní internet pro mobilní telefony, aby lidem zkomplikovaly domluvu ohledně protestů. Davy lidí i přesto dnes pochodovaly Minskem s historickými červenobílými vlajkami a skandovaly „Demisi“, „Stávka“.

Tsikhanouskaya's People's ultimatum gave people a second wind. Authorities blocked the downtown, detained many, but the people gathered anyway. Many joined the rally in the process. Let's see if there will be a strike tomorrow. pic.twitter.com/ASzoFDImh4