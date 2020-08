Lukašenko kvůli NATO vyhlásil bojovou pohotovost polovině armády. Západu nejde o Bělorusko, řekl

Minsk Běloruský prezident Alexandr Lukašenko vyhlásil bojovou pohotovost polovině běloruské armády. Tento krok zdůvodnil cvičením Severoatlantické aliance u hranic Běloruska, informovala v pátek státní agentura BelTA.

„A proč v tuhle chvíli začali rozmísťovat síly NATO u našich hranic? Přímo u hranic zahájili cvičení. Co mám dělat? Rozmístil jsem rovněž u hranic jednotky, polovinu armády jsem uvedl do stavu bojové pohotovosti. To není levné,“ citovala agentura prohlášení Lukašenka, který vládne zemi tvrdou rukou 26 let.



Lukašenko připomněl, že aliance přesunula z Německa do sousedství Běloruska 18 amerických bojových letounů F-16. „Vycházím z horší varianty (manévrů NATO a přesunutí letadel). Proto jsem byl nucen reagovat,“ řekl. „Nejsme idioti,“ poznamenal rovněž v této souvislosti.

Lukašenko také řekl, že Západu nejde o Bělorusko. „Bělorusko je jako obvykle odrazový můstek na Rusko... Je třeba zlomit tuto vládu, která tady je, a podsunout jinou, která se obrátí na cizí stát (s žádostí), aby poslali vojska a poskytli podporu. Potřebují tady trh, na němž budou moct prodávat své výrobky,“ poznamenal prezident.



Autoritářský vůdce nyní ve vlasti čelí nebývale rozsáhlým demonstracím, jejichž účastníci požadují jeho odchod. Protesty propukly, když bylo oznámeno Lukašenkovo drtivé vítězství v prezidentských volbách konaných 9. srpna. Mnoho lidí je přesvědčeno, že výsledek byl zfalšovaný a že ve skutečnosti zvítězila opoziční kandidátka Svjatlana Cichanouská.

Lukašenko poslal na demonstranty speciální policejní síly OMON, které v prvních dnech protestů proti lidem brutálně zasáhly. Panují obavy, že pokračující silný odpor proti sobě se bude Lukašenko snažit potlačit i s nasazením armády. Požádal dokonce ruského prezidenta Vladimira Putina o vytvoření záložní policejní síly, které jsou nyní připraveny Lukašenkovi pomoci udržet se u moci. Putin tvrdí, že potřebu jejich nasazení v sousední zemi teď nevidí.