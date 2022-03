Lukašenko: Nejsme hlupáci, do války nejdeme, ač na nás Ukrajina vystřelila

Kyjevská vláda už v pátek obvinila Rusko ze snahy o zinscenování leteckých útoků na Bělorusko z Ukrajiny, aby tak poskytlo Minsku záminku se do konfliktu vložit. Podle ukrajinských médií dokonce ruské letadlo odpálilo z ukrajinského vzdušného prostoru rakety na nejméně jednu běloruskou příhraniční vesnici.

Uvedl, že raketa byla zachycena a zničena Běloruskem s ruskou pomocí poblíž hranic nad ukrajinskou Pripjatí, ležící u jaderné elektrárny v Černobylu.

„Varoval jsem vás, že nás do této operace, do této války budou tlačit,“ přeřekl se přitom Lukašenko, když porušil ruský narativ, že o válku nejde, ale jen o speciální vojenskou operaci.

„My tam nemáme co dělat a nebyli jsme pozváni,“ pokračoval Lukašenko ve snaze zaplašit spekulace o tom, že Rusko už na Bělorusko vyvíjí i oficiálně tlak, aby mu na Ukrajině vojensky pomohlo.

„Chci znovu zdůraznit: Nehodláme se do této operace zapojit,“ sdělil ještě běloruský prezident. V tomto ohledu se spekuluje, že v běloruské armádě se proti možnosti vstupu do bojů panuje značný odpor.

Lukašenko ovšem také naznačil, že běloruská trpělivost není neomezená. „Proč to dělají?“ řekl. „Aby nás podnítili, abychom začali reagovat. Ale my nejsme takoví hlupáci. Pokud budeme reagovat, budeme reagovat správně, aby to pocítili všichni. Zatím to snášíme.“

Podle agentury Reuters není jasné, jaký prospěch by Ukrajina měla ze zatažení Běloruska do války po ruském boku.

27. února 2022