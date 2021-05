Lukašenko se vyjádřil k incidentu s letadlem: prý jen chránil lidi, informace o bombě přišla ze Švýcarska

MInsk Běloruský lídr Alexandr Lukašenko ve středu prohlásil, že v neděli jednal v souladu se zákonem, když zařídil, aby komerční let na lince z Atén do Vilniusu přistál v Minsku. Snažil se podle svých slov ochránit cestující, když běloruské úřady dostaly zprávu, že se na palubě stroje společnosti Ryanair nachází bomba. Toto upozornění podle něj přišlo ze Švýcarska, uvedl podle agentury TASS.

„Jednal jsem zákonně, chránil jsem lidi v souladu se všemi mezinárodními normami,“ sdělil podle agentury Ria Novosti Lukašenko ve středečním projevu před poslanci. Posádka letadla společnosti Ryanair se podle něj radila také s letištěm ve Vilniusu, ale rozhodla se přistát v Minsku. Běloruské úřady po přistání letadla v Minsku zadržely opozičního novináře a jeho přítelkyni, kteří byli na palubě.



Dlouholetý autoritářský vůdce Běloruska také označil za falešné zprávy médií, že na palubě letadla cestovali pracovníci běloruských tajných služeb. „Tři lidé vystoupili z letadla v Minsku, aby se potom (do něj) nemuseli vracet z Vilniusu, ale udělali z nich ‚fejkové‘ pracovníky KGB,“ okomentoval podle agentury Interfax skutečnost, že kromě zadrženého Ramana Prataseviče a jeho přítelkyně Sofiji Sapegaové zakončili let v Minsku i další cestující, zatímco většina z nich pokračovala do Vilniusu.

Lukašenko v prvním veřejném vystoupení po incident také mimo jiné prohlásil, že ti, kdo přejí Bělorusku špatné věci, přešli od organizace nepokojů k fázi, kdy se snaží Bělorusko zadusit.

Postup běloruských úřadů, které za letadlem poslaly i stíhačku, odsoudila řada západních zemí a organizací. Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie se v pondělí shodli na přijetí cílených sankcí vůči Bělorusku. V přijatých závěrech bruselského summitu také vyzvali unijní přepravce, aby se vyhýbali přeletům běloruského vzdušného prostoru. Chtějí rovněž znemožnit přelety a přistání běloruských aerolinek na území členských států EU.