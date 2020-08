Lukašenko vyčetl Rusku ztrátu miliard kvůli sporům o dodávky ropy. Slíbil také zdvojnásobení průměrné mzdy

Minsk Bělorusko vinou sporů s Ruskem o dodávky ropy přišlo o 1,5 miliardy běloruských rublů (asi 13,5 miliardy Kč), prohlásil v úterý běloruský prezident Alexandr Lukašenko. Vyzval také Rusko, aby „přestalo lhát“ ohledně skupiny zadržených Rusů, kteří jsou podle běloruských vyšetřovatelů podezřelí, že se jako žoldnéři chystali destabilizovat zemi.

Lukašenko ve svém poselství adresovaném parlamentu a lidu a předneseném pět dnů před nedělními prezidentskými volbami slíbil mimo jiné, že během příštích pěti let se průměrná mzda v Bělorusku zdvojnásobí.



„V nesnadné situaci (koronavirové pandemie) jsme na rozdíl od celého světa nezavřeli podniky a ze státního rozpočtu jsme poslali 500 milionů rublů těm, kdo zvláště potřebovali podporu od státu. A to v podmínkách, kdy kvůli sporům s Ruskem o ropu nedostal (běloruský) rozpočet 1,5 miliardy rublů,“ citovala běloruského prezidenta agentura TASS.



Vztahy mezi Minskem a jeho tradičním spojencem Moskvou jsou napjaté, upozornila agentura Reuters a připomněla, že obě země se na počátku letošního roku nemohly dohodnout na smlouvě o dodávkách ruské ropy. Dohodu se podařilo uzavřít až v dubnu.

Bělorusko donedávna získávalo značné příjmy ze zpracování ruské ropy, kterou kupovalo se slevou, a z vývozu ropných produktů. Letos Minsk ve snaze zbavit se přílišné závislosti na Rusku a diverzifikovat zdroje nakoupil ropu i od Saúdské Arábie a Spojených států.

Lukašenko v úterý prohlásil, že Rusko zůstává běloruským spojencem, i když bratrské vztahy se změnily ve vztahy partnerské.

„Rusko se bojí ztratit nás, vždyť mu nezůstali opravdu blízcí spojenci a Západ o nás projevuje zájem. Naše odpověď je známá: Bělorusko se nepřátelí s někým proti někomu. Jsme pro důsledně předvídatelnou zahraniční politiku zaměřenou do více směrů. Rusko bylo, je a bude naším nejbližším spojencem, ať by kdokoli byl u moci v Bělorusku a v Rusku. To je nepřekročitelný faktor, zakotvený hluboko v našich národech, dokonce nehledě na to, že Rusko bratrské vztahy s námi změnilo na partnerské. Zbytečně!“ prohlásil Lukašenko podle TASS. Současně dodal, že Minsk bude budovat „strategické partnerství i se Západem, s Amerikou, s Čínou, našimi sousedy i se vzdálenými zeměmi“.

Lukašenko také vyzval Rusko, aby „přestalo lhát“ o 33 ruských žoldnéřích, nedávno zadržených v Bělorusku. „Ti lidé (zadržení Rusové) se přiznali, že je poslali speciálně do Běloruska. Rozkaz zněl čekat,“ řekl prezident a jejich vyslání označil za „nebezpečný a silný signál“.

Zadržení Rusové se podle verze Kremlu jen zpozdili na letadlo z Minsku do třetí země, kde měli pracovat jako ostraha. Běloruští vyšetřovatelé je podezírají z přípravy masových nepokojů. Lukašenko tvrdil, že dnes dostal informaci, že další skupina žoldnéřů byla vyslána na jih Běloruska, aby destabilizovala situaci. Kritizoval také podle agentury AFP pokus zorganizovat „masakr“ v Minsku.

Bělorusko v neděli čekají prezidentské volby, ve kterých se Lukašenko uchází o šestý mandát v řadě. Autoritářský prezident, který zemi vládne od roku 1994, v dnešním poselství slíbil krajanům, že během pěti let průměrný plat vzroste na dvojnásobek. Země podle Lukašenka už v minulém století „vyčerpala příděl revolucí“. Ujistil také, že nepřipustí přerozdělování majetku, jak prý chtějí jeho volební soupeři.