Je brazilská noční můra pryč? Lulův historický návrat budí velká očekávání, experti ale brzdí nadšení

„Byla to éra temnoty, nejistoty a velkého utrpení... ale tato noční můra je pryč,“ řekl v slzách po složení přísahy v noci na včerejšek muž přezdívaný Lula, jenž do křesla hlavy největší latinskoamerické země usedl už potřetí, což se nikomu před ním nepodařilo. Narážel tím na předchozí vládu Bolsonara, který krátce před ceremonií odletěl na Floridu. Kvůli tomu došlo k narušení letité tradice, kdy dosluhující hlava státu předává svému nástupci prezidentskou šerpu.

Část příznivců nyní již exprezidenta Bolsonara poslední dva měsíce protestovala proti velmi těsnému výsledku voleb (50,9 ku 49,1) a vyzývala k vojenskému převratu, aby zabránila Lulově návratu do úřadu. I proto během inaugurace mělo pohotovost až osm tisíc policistů. Ti před ceremonií zadrželi ozbrojence s výbušným zařízením, který se pokoušel dostat na veřejné prostranství, kde se sláva konala.

Samotná ceremonie se uskutečnila bez výraznějších komplikací. Zúčastnilo se jí několik desítek vysoce postavených zahraničních činitelů, což je dokonce víc než při zahájení letních olympijských her v Riu v roce 2016. Vedle jiných byl přítomen i německý prezident Frank-Walter Steinmeier.

Sedmasedmdesátiletý Lula ve svém projevu slíbil Brazilcům obnovu země, jejíž zdroje dle něj předchozí vláda vyčerpala. Zkritizoval porušování lidských práv a kladl důraz na ochranu životního prostředí. „Můžeme žít i bez kácení stromů, bez vypalování lesů,“ řekl Lula s tím, že jeho cílem je nulové odlesňování Amazonie. Za Bolsonara naopak docházelo k rozšiřování těžby v deštném pralese označovaném za „plíce planety“.

Dle expertů však před staronovým prezidentem stojí nesnadný úkol. „Čeká se od něj mnohé, přitom ale nebude snadné obnovit v Brazílii normálnost a předvídatelnost a především rychle dosáhnout výsledků, které zlepší kvalitu života obyvatel,“ citovala agentura Reuters Creomara de Souzu, který v Brazílii vede poradenskou společnost Dharma Political Risk.

Nejvíc rozdělená země

Lula v letech 2003 až 2010 pomohl vymanit miliony Brazilců z chudoby. I díky tomu je považován za nejoblíbenějšího prezidenta v historii státu. Ten za jeho vlády zažil obrovský ekonomický rozkvět a mnoho obyvatel se díky štědrým sociálním programům dostalo z bídy. Boj proti chudobě ve 214milionové zemi i nyní označuje za svou prioritu vedle investic do vzdělání a zdravotnictví. Situaci mu však komplikuje fakt, že hlavní přísun peněz do státní kasy dříve obstarával prodej nerostných a zemědělských surovin, které tou dobou měly na světovém trhu daleko větší cenu než dnes.

„Jsem skeptická, zda Lula dokáže zopakovat své minulé úspěchy. Země je rozdělená jako nikdy předtím a on ani nebude mít oporu většiny v brazilském Kongresu, kde mají navrch pravicové strany. Brazílie se navíc nachází v jedné z nejhlubších socioekonomických krizí ve své historii,“ řekla už dříve pro LN Lenka Špičanová, politoložka z Univerzity Hradec Králové, která se specializuje na Latinskou Ameriku.

Comeback z vězení

Pro samotného Lulu je nynější návrat do prezidentského křesla zadostiučiněním poté, co byl roku 2017 – jako vůbec první exprezident – odsouzen za korupci a poslán do vězení. Dle verdiktu přijal jako úplatek luxusní byt. V dubnu 2018 mu soud vyměřil trest dlouhý 12 let. Lula veškerá obvinění odmítal a označoval je za politicky motivovaná. Za mřížemi strávil přes rok a půl. Jeho propuštění z vězení v listopadu 2019 umožnil verdikt nejvyššího soudu, který všechny verdikty zrušil s tím, že soudce Sergio Moro byl předpojatý. Brazilský soud definitivně ukončil Lulovu kauzu v lednu 2022 a ten vzápětí oznámil prezidentskou kandidaturu.

Inaugurace není jedinou velkou událostí nynějších dnů v Brazílii. Právě dnes tam pohřbí legendárního fotbalistu Pelého. Trojnásobný mistr světa zemřel minulý čtvrtek ve věku 82 let. Jeho ostatky budou uloženy v Santosu v devátém patře vertikálního hřbitova Memorial Necrópole Ecumenica, oficiálně nejvyššího hřbitova na světě.