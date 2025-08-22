Bild píše, že podezřelým pachatelem je osmnáctiletý mladík s německým a tureckým občanstvím, což listu potvrdil policejní mluvčí.
Incident se stal ve čtvrtek pozdě odpoledne. Krátce po 18. hodině muž ozbrojený nožem vyloupil čerpací stanici Aral. Po přepadení uprchl s hotovostí.
Krátce nato zaměstnanci zavolali policii. Dvojici policistů se poblíž místa činu podařilo najít podezřelého, který se ale bránil zatčení.
Při potyčce jednomu z policistů vytrhl služební zbraň a několikrát na něj vystřelil. Čtyřiatřicetiletý policista po převozu do nemocnice svým zraněním podlehl. Při následné střelbě byl postřelen také podezřelý.
Ještě večer na otřesný čin reagovali politici. Ministr vnitra Reinhold Jost prohlásil, že jde o jeden z „nejtemnějších dnů pro Sársko“ a oznámil důkladné vyšetřování. V šoku je též spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt. Policejní odbory označily smrt policisty za „nesmyslnou“ a vyjádřily „hluboký zármutek“.