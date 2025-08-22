Pachateli, který na benzince vytrhl zbraň policistovi a zastřelil ho, bylo teprve 18 let

Podezřelému ze čtvrtečního přepadení čerpací stanice v západoněmeckém Völklingenu a následného postřelení zasahujícího policisty, jemuž vytrhl zbraň, je teprve 18 let. Uvedl to deník Bild s odkazem na policejního mluvčího. Postřelený policista následně v nemocnici zemřel.
Vyšetřování přepadení čerpací stanice v německém Völklingenu. Lupič zde vytrhl policistovi zbraň a postřelil ho. (22. srpna 2025) | foto: ČTK

O život ve čtvrtek v západoněmeckém Völklingenu přišel policista, když ho jeho...
Bild píše, že podezřelým pachatelem je osmnáctiletý mladík s německým a tureckým občanstvím, což listu potvrdil policejní mluvčí.

Incident se stal ve čtvrtek pozdě odpoledne. Krátce po 18. hodině muž ozbrojený nožem vyloupil čerpací stanici Aral. Po přepadení uprchl s hotovostí.

Krátce nato zaměstnanci zavolali policii. Dvojici policistů se poblíž místa činu podařilo najít podezřelého, který se ale bránil zatčení.

Při potyčce jednomu z policistů vytrhl služební zbraň a několikrát na něj vystřelil. Čtyřiatřicetiletý policista po převozu do nemocnice svým zraněním podlehl. Při následné střelbě byl postřelen také podezřelý.

Ještě večer na otřesný čin reagovali politici. Ministr vnitra Reinhold Jost prohlásil, že jde o jeden z „nejtemnějších dnů pro Sársko“ a oznámil důkladné vyšetřování. V šoku je též spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt. Policejní odbory označily smrt policisty za „nesmyslnou“ a vyjádřily „hluboký zármutek“.

