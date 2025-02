Ruským boháčům čínská vozidla nevoní. Do země se pašují luxusní auta i z Evropské unie

5:00

„Tři roky od začátku války a Němci se tu proháňajů jak před válkou. A Italové jakbysmet.“ Tak by se dala parafrázovat hláška z oblíbeného filmu Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág ohledně sankcí na dovoz luxusních automobilů do Ruska. Navzdory restrikcím do země Vladimira Putina stále míří.