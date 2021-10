Lyžaři hledí do Alp s optimismem. Turistická centra se chystají na začátek sezony s poměrně mírnými omezeními

Kdo byl zvyklý každoročně zajet na týdenní lyžovačku do Dolomit, na Kaprun či do Saas-Fee, měl minulou zimu smůlu: koronavirová epidemie přiměla vlády států, jejichž území zasahuje do Alp, lanovky a vleky zastavit. Částečnou výjimku představovalo Švýcarsko, to však bylo – i vzhledem ke komplikovanému cestování – jen slabou útěchou.