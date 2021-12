Lyžovačka v Itálii? Nově bude nutné předložit k vakcinaci i negativní test, neočkované čeká navíc karanténa

Lyžařská sezona v ohrožení: i tak se dá vnímat nečekané rozhodnutí italské vlády o zpřísnění pravidel pro příjezd do země. Od čtvrtka totiž musí i naočkovaní turisté předložit při příjezdu do Itálie potvrzení o negativním testu na koronavirus – dosud stačil „jen“ doklad o dokončeném očkování. Ti, kdo si vakcínu proti nemoci covid-19 aplikovat nenechali, to budou mít ještě složitější, po příjezdu je bude čekat povinná pětidenní karanténa.

Zpřísněná pravidla pro cesty do Itálie mají platit do 31. března, v minulosti však byla podobná nařízení opakovaně prodlužována. Jde o nepříjemnou komplikaci jak pro lidi, kteří si již zimní dovolenou v některém z italských horských středisek zařídili, tak pro majitele a provozovatele sjezdovek, hotelů a dalších zařízení. Ti musí počítat s odlivem zahraničních hostů – mnozí z nich přitom doufali, že se po loňské sezoně, kdy se prakticky nelyžovalo, alespoň trochu finančně zahojí.

„Nebylo co řešit. U nás (v Itálii – pozn. red.) je v porovnání s jinými zeměmi výskyt varianty omikron dosud minimální, proto jsme se rozhodli zavést cestovní omezení,“ snažil se premiér Mario Draghi zdůvodnit překvapivé vládní rozhodnutí v italském parlamentu před odjezdem na dnešní zasedání Evropské rady.

Brusel ovšem nad náhlým rozhodnutím pozdvihl obočí. „Neobdrželi jsme z Itálie žádnou informaci přesto, že členské státy jsou povinné tak učinit,“ konstatovalo suše tiskové oddělení Evropské komise.

Nekonečný nouzový stav

Zpřísnění na hranicích není jedinou změnou, italská vláda dekretem rozhodla také o prodloužení nouzového stavu, který kabinetu umožňuje vymáhat některá mimořádná opatření v souvislosti s epidemií koronaviru. Jde například o povinnost prokazovat se tzv. covid pasem při vstupu na pracoviště či – v případě nárůstu počtu případů – regionálně omezit pohyb obyvatel.

V současnosti platný nouzový stav by skončil již 31. prosince, Řím jej nyní chce prodloužit do 31. března příštího roku. Změna ještě musí projít parlamentem, což ale nebude problém, neboť kabinet má podporu velké většiny poslanců a senátorů.

„Není to žádný nouzový stav, když trvá už dva roky (...). Jde o nesmysl z pohledu jazyka i logiky,“ protestovala proti prodloužení Giorgia Meloniová, šéfka krajně pravicové strany Bratři Itálie (FdI). Z významnějších politických sil je to jediná FdI, která Draghiho kabinet nepodporuje.

Policisté a vojáci povinně pro vakcínu

Již tak velmi tvrdá protivirová opatření, která musí strpět italští občané, se včerejškem ještě zpřísnila. Povinnost nechat se očkovat začíná platit pro další profesní skupiny: vakcínu si budou muset do těla nechat vpravit všichni zaměstnanci škol a zdravotnických zařízení, policisté či vojáci, jinak přijdou o práci. Naproti tomu vláda nepřistoupila k povinnému nošení roušek v otevřených prostorách, o kterém se v posledních dnech spekulovalo.

Itálie, kde je plně naočkováno více než 73 procent populace, byla v posledních měsících dávána za vzor v boji proti šíření koronaviru. Přesto začal od začátku listopadu výskyt nákazy znatelně stoupat – nyní v šedesátimilionové zemi denně zachytí kolem 20 tisíc pozitivních případů. Tolik jich bylo naposledy během jarního vrcholu epidemie v dubnu.

V porovnání s předchozími vlnami nákazy italské nemocnice nyní hlásí méně úmrtí, „jen“ kolem sto dvaceti denně. V dubnu umíralo na čtyři sta lidí denně.