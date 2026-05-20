Čech zemřel při lyžování v Kanadě, propadl se do ledovcové trhliny

Při lyžování na ledovci v kanadských Skalistých horách zahynul minulý týden osmatřicetiletý Čech. Muž spadl do zhruba 25 metrů hluboké trhliny na ledovci Athabasca v národním parku Jasper. O neštěstí informovala místní policie.
Ledovec Athabasca v národním parku Jasper. (26. července 2022)

foto: Profimedia.cz

Policisté a záchranáři v národním parku Jasper byli přivoláni 12. května odpoledne na místo neštěstí poté, co jeden ze tří přátel, kteří lyžovali a snowboardovali na ledovci Athabasca, spadl do trhliny.

Záchranáři však muži již nedokázali pomoci a konstatovali jeho smrt. Kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám odložili vyproštění těla na následující den.

Podle policejního mluvčího je zemřelým 38letý občan České republiky, který žil ve městě Revelstoke v provincii Britská Kolumbie.

K okraji ledovce Athabasca, který je součástí rozlehlého ledového pole Columbia Icefield, lze snadno dojít pěšky, vstup na samotný ledovec se však nedoporučuje bez vhodného vybavení, upozornil web. Skryté trhliny na ledovci si během let vyžádaly životy mnoha nepřipravených turistů, dodal web townandcountrytoday.com.

