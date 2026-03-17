Má dyslexii a nízké IQ, neměl by být prezident, řekl Trump o Newsomovi

  14:16
Kalifornský guvernér Gavin Newsom by se neměl stát americkým prezidentem, protože má dyslexii, řekl podle stanice CNN v pondělí šéf Bílého domu Donald Trump. Republikánský prezident demokratického politika označil za člověka s nízkou inteligencí. Newsom, o němž se spekuluje jako o možném prezidentském kandidátovi ve volbách v roce 2028, o svém boji s dyslexií, poruchou učení, která ovlivňuje schopnost čtení, psaní, hláskování a mluvení, otevřeně hovoří.

Dyslexie je běžná celoživotní porucha, kterou trpí přibližně 20 procent populace a která nemá vliv na celkovou inteligenci člověka, uvádí středisko pro dyslexii a kreativitu Yaleovy univerzity.

Gavin Newsom (15. března 2026)
Donald Trump (16. března 2026)
Kalifornský guvernér Gavin Newsom na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu (20. ledna 2026)
Guvernér Kalifornie Gavin Newsom (8. listopadu 2025)
„Víte, jde o osobu s nízkým IQ, protože Gavin Newscum přiznal, že má poruchy učení,“ řekl Trump novinářům v Oválné pracovně, přičemž jméno kalifornského guvernéra zkomolil tak, aby do něj zapracoval anglický výraz „špína“.

„Popravdě, nemám nic proti lidem s poruchami učení, ale nechci, aby jeden z nich byl mým prezidentem,“ řekl Trump. Dodal, že vše na Newsomovi je podle něj hloupé. Bylo to počtvrté během jednoho týdne, co Trump učinil narážku na Newsomovu poruchu učení, poznamenala CNN.

Republikán poprvé zmínil Newsomovu poruchu učení minulý týden na mítinku v Kentucky. Svým příznivcům řekl, že Newsom „přiznal, že má duševní problémy“. Prezident následně naznačil, že dyslexie kalifornského guvernéra diskvalifikuje z kandidatury na prezidenta. Newsomova tisková kancelář rychle odpověděla s tím, že „děda zase mluví o sobě“ a doporučila Trumpovi, aby vyhledal psychologickou pomoc.

Trump od té doby podobné komentáře učinil také na své sociální síti Truth Social či v rozhovoru s rádiem Fox News.

Newsom na Trumpův příspěvek na sociální síti minulý týden odpověděl na síti X. „Mluvil jsem o své dyslexii. Vím, že pro hlupáka bez mozku, který bombarduje děti a chrání pedofily, je těžké to pochopit,“ napsal guvernér Kalifornie.

Trump s Newsomem se střetávají opakovaně. V minulosti se tak dělo mimo jiné kvůli Trumpově rozhodnutí vyslat Národní gardu do Los Angeles v souvislosti s protiimigračními raziemi či způsobu, jakým se Newsom vypořádal s lesními požáry v Kalifornii.

