Dostal se Keanu Reeves do problémů? Mělo se natáčet, místo toho šlo o ilegální ‚matrixovou‘ party

BERLÍN Německé studio, v němž se natáčelo nejnovější pokračování legendární pokračování série Matrix, uspořádalo party, na níž dorazily stovky lidí. Hosté byli pozvání jako komparzisté, protože v Německu stále platí přísná protikoronavirová opatření. Žádné natáčení se ale nekonalo a jednalo se o nelegální večírek, na němž nemohl chybět ani hvězdný Keanu Reeves.

Německé zdravotnické úřady podle deník The Guardian uvedly, že budou se zástupci studia, kde se nejnovější Matrix natáčel, v nejbližší době o akci hovořit. Na večírek měl podle informací britského listu dorazit samotný Keanu Reeves. Akce se konala jako oslava ukončení natáčení a to navzdory přísným opatřením proti šíření pandemie koronaviru.

Na akci, která měla vypadat jako běžný natáčecí den, dorazilo zhruba 200 lidí, velká část účastníků byla oficiálně komparzitsty, ačkoliv se žádné skutečné natáčení nekonalo, informoval deník Bild s tím, že se jednalo o jasnou snahu obejít zavedená pravidla.

V Berlíně a Braniborsku, kde se podle informací Bildu akce pořádala, se nesmí konat akce s více než 50 účastníky. I akce, které se konat mohou, musí být dopředu oznámeny příslušným úřadům. Ani to ale studio Babelsberg film neudělalo, místo toho se akci snažilo vydávat za běžný natáčecí den.



„Nálada byla veselá. Účastníci podstoupili před akcí PCR test na koronavirus a všichni museli přijít v roušce, moc lidí ji na sobě ale nemělo,“ uvedla pod podmínkou částečné anonymity 38letá účastníce večírku. „Nikdo nedostal žádné instrukce, nikde nebyla vidět klapka, nikdo nenatáčel,“ upřesnila, že se skutečně nejednalo o natáčení.



Oslavu organizovali producentky a sestry Lana a Lilly Wachowské. Pro akci měly dokonce vymyšlené krycí jméno: Zmrzlinový teambuilding, uvádí deník Bild s tím, že se akce měla konat ve středu od šesti hodin v podvečer až do čtvrtečních brzkých ranních hodin.

Na akci byli kromě hostů také DJové, konal se také ohňostroj. Účastníci si také mohli nechat na památku udělat tetování s motivem filmů Matrix. Kromě pití se podávalo také jídlo včetně sushi a pizzy, hosté se mohli uchýlit do stanů podobných těm, které používají beduíni.

Hvězdný Keanu Reeves se svou partnerkou Alexandrou Grantovou měli sedět u stolu a popíjet víno, akci ale opustili velmi brzy, informuje Bild. Podle tiskové mluvčí studia Babelsberg Biancy Markarewiczové se jednalo o natáčení „scény s oslavou“ pro potřeby filmu. „Schválně jsme naplánovali natáčení této scény na konec, abychom neriskovali rozšíření nákazy mezi štábem,“ uvedla tisková mluvčí.

Mluvčí města Postupim, které je zodpovědné za povolování větších akcí pro danou oblast v době pandemie, uvedl, že o žádné akci radnice nevěděla. „Nikdo nám žádnou podobnou událost neoznámil. Přitom neustále probíhala komunikace mezi studiem, kde se film natáčel, a příslušnými úřady,“ uvedl mluvčí s tím, že o akci už jednají příslušné úřady.

Deník The Guardian připomíná že Keanu Reeves, který je hlavní hvězdou série Matrix, je osobností téměř bez skandálů a právě tato událost je v jeho životě velkou výjimkou. Fanoušci po celém světě obdivují poměrně vzácnou introvertní povahu a to, že Reeves není okázale arogantní jako jiné hvězdy. Lidé navíc Reevese oceňují i za to, že na rozdíl od svých hereckých kolegů udržuje i věkově vhodné manželství se sedmačtyřicetiletou Grantovou (Reevesovi je 56).

Natáčení čtvrtého Matrixu bylo přerušeno kvůli koronaviru v březnu a obnoveno bylo až v srpnu. Premiéru by snímek měl mít v prosinci příštího roku.